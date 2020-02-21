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Директор Новых Санжар рассказал об условиях содержания эвакуированных

Комментариев: 5
Начальник медицинского учреждения Новые Санжары рассказал о том, в каких условиях содержатся эвакуированные из Уханя украинцы.
Директор Новых Санжар Александр Блинов
Директор Новых Санжар Александр Блинов
Скриншот

В медучреждении Новые Санжары, где были размещены эвакуированные из Уханя граждане Украины, каждый день будет проводиться обеззараживание сточных вод. Еду для людей находящихся на карантине будут доставлять из Полтавы. Об этом журналистам рассказал директор санатория Александр Блинов. 

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Так, по его словам, стоки будут обеззараживать каждый день в 17.00. Он также отметил, что для этого уже завели отдельный журнал.

Также Блинов опроверг информацию о том, что из санатория уволился весь медперсонал. Он заявил, что заявление на увольнение написал только один человек, однако вскоре передумал.

На сегодняшний день у нас на больничный ушли двое. Ещё три человека взяли больничный за свой счет. Заявление на увольнение написал один человек, однако потом забрал, - рассказал директор.

Он отметил, что основная цель медперсонала во время карантина - наблюдать за симптомам: повышением температуры, головной болью.

Напомним, ранее переселенцы Донбасса привезли продукты в санаторий “Новые Санжары“. 

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Теги: Директор, Санаторий, Новые Санжары, Условия содержания
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Комментариев (5)
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sjsdsa    21.02.2020, 16:37
Оценка:  -20
sjsdsa
В ближайшее время ждём репортажей из Санжар о том как местные заботятся о эвакуированных, а то, что было до - враньё, фейк и наклеп, ну как с коллективной молитвой, венцом позора.
sjsdsa    21.02.2020, 16:43
Оценка:  -20
sjsdsa
Да ладно, можете не стараться минусовать, скоро заступит группа канадских ботов из диаспоры, они всё за вас сделают, а пока у ни ещё утро, сплять ))))))))))))))
sjsdsa    21.02.2020, 16:01
Оценка:  -22
sjsdsa
Зачем заключённых мучать, взять с них клятву больше не посещать китай и распустить по домам.
Dimon-111    21.02.2020, 15:31
Оценка:  +3
Dimon-111
"больничный за свой счет" - это что-то новенькое у нас появилось
sjsdsa    21.02.2020, 15:59
Оценка:  -19
sjsdsa
Та видимо обезораживали и хлоркой надышались.
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