Директор Новых Санжар рассказал об условиях содержания эвакуированных

Начальник медицинского учреждения Новые Санжары рассказал о том, в каких условиях содержатся эвакуированные из Уханя украинцы.

В медучреждении Новые Санжары, где были размещены эвакуированные из Уханя граждане Украины, каждый день будет проводиться обеззараживание сточных вод. Еду для людей находящихся на карантине будут доставлять из Полтавы. Об этом журналистам рассказал директор санатория Александр Блинов.

Читай также: Зеленский о ситуации в Новых Санжарах: Мы - Европа эпохи Средневековья

Так, по его словам, стоки будут обеззараживать каждый день в 17.00. Он также отметил, что для этого уже завели отдельный журнал.

Также Блинов опроверг информацию о том, что из санатория уволился весь медперсонал. Он заявил, что заявление на увольнение написал только один человек, однако вскоре передумал.

На сегодняшний день у нас на больничный ушли двое. Ещё три человека взяли больничный за свой счет. Заявление на увольнение написал один человек, однако потом забрал, - рассказал директор.

Он отметил, что основная цель медперсонала во время карантина - наблюдать за симптомам: повышением температуры, головной болью.

Напомним, ранее переселенцы Донбасса привезли продукты в санаторий “Новые Санжары“.

Читай также: “Сделали из нас клоунов”: Селяне опровергли молебен против украинцев из Китая

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.