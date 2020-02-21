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“Сделали из нас клоунов”: Селяне опровергли молебен против украинцев из Китая

Комментариев: 5
Жители Микулинцев опровергли новость о том, что молились против украинцев из Китая.
Священник прокомментировал молебен
Священник прокомментировал молебен
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Жители села Микулинцы Тернопольской области опровергли информацию о том, что организовали молебен к Богородице, чтобы к ним в санаторий “Медоборы” не привезли эвакуированных из Уханя украинцев.

Об этом сообщается в сюжете МедиаТОР.

Селяне говорят, что их оболгали.

Информацию перекрутили, что священники правят молебен ради того, чтобы украинцев не приняли. Сделали из нас клоунов, - сказал один из местных жителей.

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Более того, еще одна жительница Микулинцев рассказала, что сотни людей плакали и ждали, чтобы эвакуированные приземлились удачно. 

Ситуацию прокомментировал настоятель местного храма Православной церкви Украины протоиерей Василий Мариновский.

Мы собираемся, чтобы совершить вечернюю службу, молились за счастливый прилет братьев и сестер в Украину. Мы молились, чтобы власть брала на себя ответственность и организовывала то, что от нее требуется в таких ситуациях, - отметил священник.

При этом настоятель местного храма не стал скрывать облегчение местных жителей из-за того, что эвакуированных украинцев не привезли в “Медоборы”.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что под Тернополем люди поют молебен Богородице против украинцев из Уханя. Появилось видео из места событий.

 

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Теги: Микулинцы, молебен, коронавирус, Медоборы
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Комментариев (5)
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толян04    21.02.2020, 13:57
Оценка:  0
толян04
йододефецитные во всей своей красе
парень_Киев_27    21.02.2020, 13:35
Оценка:  -1
парень_Киев_27
При этом настоятель местного храма не стал скрывать облегчение местных жителей из-за того, что эвакуированных украинцев не привезли в “Медоборы”. Ключевой момент.
Dimon-111    21.02.2020, 13:25
Оценка:  0
Dimon-111
Так чого молились під санаторієм, а не в церкві?
fdbf    21.02.2020, 13:17
Оценка:  -2
fdbf
В этом вся суть запукров, в начале обосрутся, а потом сами себя убеждают шо це були не вони.
WTF2wtf    21.02.2020, 13:56
Оценка:  0
WTF2wtf
Ихтамнет, танки из шахт ...
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