“Сделали из нас клоунов”: Селяне опровергли молебен против украинцев из Китая

Жители Микулинцев опровергли новость о том, что молились против украинцев из Китая.

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Жители села Микулинцы Тернопольской области опровергли информацию о том, что организовали молебен к Богородице, чтобы к ним в санаторий “Медоборы” не привезли эвакуированных из Уханя украинцев.

Об этом сообщается в сюжете МедиаТОР.

Селяне говорят, что их оболгали.

Информацию перекрутили, что священники правят молебен ради того, чтобы украинцев не приняли. Сделали из нас клоунов, - сказал один из местных жителей.

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Более того, еще одна жительница Микулинцев рассказала, что сотни людей плакали и ждали, чтобы эвакуированные приземлились удачно.

Ситуацию прокомментировал настоятель местного храма Православной церкви Украины протоиерей Василий Мариновский.

Мы собираемся, чтобы совершить вечернюю службу, молились за счастливый прилет братьев и сестер в Украину. Мы молились, чтобы власть брала на себя ответственность и организовывала то, что от нее требуется в таких ситуациях, - отметил священник.

При этом настоятель местного храма не стал скрывать облегчение местных жителей из-за того, что эвакуированных украинцев не привезли в “Медоборы”.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что под Тернополем люди поют молебен Богородице против украинцев из Уханя. Появилось видео из места событий.

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