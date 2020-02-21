“Сделали из нас клоунов”: Селяне опровергли молебен против украинцев из Китая
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Жители села Микулинцы Тернопольской области опровергли информацию о том, что организовали молебен к Богородице, чтобы к ним в санаторий “Медоборы” не привезли эвакуированных из Уханя украинцев.
Об этом сообщается в сюжете МедиаТОР.
Селяне говорят, что их оболгали.
Информацию перекрутили, что священники правят молебен ради того, чтобы украинцев не приняли. Сделали из нас клоунов, - сказал один из местных жителей.
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Более того, еще одна жительница Микулинцев рассказала, что сотни людей плакали и ждали, чтобы эвакуированные приземлились удачно.
Ситуацию прокомментировал настоятель местного храма Православной церкви Украины протоиерей Василий Мариновский.
Мы собираемся, чтобы совершить вечернюю службу, молились за счастливый прилет братьев и сестер в Украину. Мы молились, чтобы власть брала на себя ответственность и организовывала то, что от нее требуется в таких ситуациях, - отметил священник.
При этом настоятель местного храма не стал скрывать облегчение местных жителей из-за того, что эвакуированных украинцев не привезли в “Медоборы”.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что под Тернополем люди поют молебен Богородице против украинцев из Уханя. Появилось видео из места событий.
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