Уже полгода как на Донбассе перестали "глушить" российское ТВ - Турчинов

На востоке Украины отключена система информационного противодействия российской пропаганде.

Последние шесть месяцев перестала работать комплексная система информационного противодействия, которая блокировала сигнал российского телевидения для жителей прифронтовых районов Донбасса. Об этом рассказал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов в программе "Антиподы".

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"Долгое время не только на нашей территории, но и на оккупированной, вдоль линии разграничения, нельзя было смотреть российское и сепарское телевидение. Более того, мы планировали всю эту систему разместить вдоль всей украинско-российской границы", - рассказал Турчинов.



Турчинов также отметил, что после того, как многие украинские телеканалы закодировали свой сигнал,, а система блокировки российского ТВ остановила работу, многие жители Донбасса смотрят только российские каналы.

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"Сначала приходят российские СМИ, а затем - российские танки. Мы это видели на примере Крыма и Донбасса, когда долгое время, особенно после победы на президентских выборах Януковича для российских телеканалов и агентов влияния фактически был включен зеленый свет. Люди, глядя яд российской пропаганды, формировали свою позицию относительно событий на Майдане, в Крыму и на Донбассе ... Именно это активно использовали спецслужбы РФ для тиражирования идей сепаратизма и антиукраинских настроений", - отметил Турчинов.



Напомним, с марта закодированным будет сигнал канала УНИАН, а также пяти нишевых телеканалов.

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