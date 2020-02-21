Уже полгода как на Донбассе перестали "глушить" российское ТВ - Турчинов
Последние шесть месяцев перестала работать комплексная система информационного противодействия, которая блокировала сигнал российского телевидения для жителей прифронтовых районов Донбасса. Об этом рассказал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов в программе "Антиподы".
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"Долгое время не только на нашей территории, но и на оккупированной, вдоль линии разграничения, нельзя было смотреть российское и сепарское телевидение. Более того, мы планировали всю эту систему разместить вдоль всей украинско-российской границы", - рассказал Турчинов.
Турчинов также отметил, что после того, как многие украинские телеканалы закодировали свой сигнал,, а система блокировки российского ТВ остановила работу, многие жители Донбасса смотрят только российские каналы.
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"Сначала приходят российские СМИ, а затем - российские танки. Мы это видели на примере Крыма и Донбасса, когда долгое время, особенно после победы на президентских выборах Януковича для российских телеканалов и агентов влияния фактически был включен зеленый свет. Люди, глядя яд российской пропаганды, формировали свою позицию относительно событий на Майдане, в Крыму и на Донбассе ... Именно это активно использовали спецслужбы РФ для тиражирования идей сепаратизма и антиукраинских настроений", - отметил Турчинов.
Напомним, с марта закодированным будет сигнал канала УНИАН, а также пяти нишевых телеканалов.
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