Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Уже полгода как на Донбассе перестали "глушить" российское ТВ - Турчинов

Комментариев: 8
На востоке Украины отключена система информационного противодействия российской пропаганде.
Экс-секретарь СНБО Алексндр Турчинов
Экс-секретарь СНБО Алексндр Турчинов
Алексндр Турчинов/Facebook

Последние шесть месяцев перестала работать комплексная система информационного противодействия, которая блокировала сигнал российского телевидения для жителей прифронтовых районов Донбасса. Об этом рассказал экс-секретарь СНБО Александр Турчинов в программе "Антиподы".

Читай также: В "Слуге Народа" уверены, что нужно продолжать разграничение на Донбассе

"Долгое время не только на нашей территории, но и на оккупированной, вдоль линии разграничения, нельзя было смотреть российское и сепарское телевидение. Более того, мы планировали всю эту систему разместить вдоль всей украинско-российской границы", - рассказал Турчинов.

Турчинов также отметил, что после того, как многие украинские телеканалы закодировали свой сигнал,, а система блокировки российского ТВ остановила работу, многие жители Донбасса смотрят только российские каналы.

Читай также: Сюжеты из гардероба и столовой: что покажут на канале Слуги народа

"Сначала приходят российские СМИ, а затем - российские танки. Мы это видели на примере Крыма и Донбасса, когда долгое время, особенно после победы на президентских выборах Януковича для российских телеканалов и агентов влияния фактически был включен зеленый свет. Люди, глядя яд российской пропаганды, формировали свою позицию относительно событий на Майдане, в Крыму и на Донбассе ... Именно это активно использовали спецслужбы РФ для тиражирования идей сепаратизма и антиукраинских настроений", - отметил Турчинов.

Напомним, с марта закодированным будет сигнал канала УНИАН, а также пяти нишевых телеканалов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
xapi3mat    21.02.2020, 19:57
Оценка:  +4
xapi3mat
Значит пора загнать орков обратно в угол!
Глод    21.02.2020, 19:32
Оценка:  0
Глод
У меня раньше показывал канал Россия1 и я его смотрел. Там есть прикольные юмористические шоу на тему "Чё там у хохлов". Ржал от души. Но в прошлом году они прекратили аналоговое вещание. Ну и фиг с ним. Может на ЛДНР они до сих пор вещают в аналоге.
Путин-Xyйло    21.02.2020, 19:51
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Не всякий способен адекватно воспринимать то что веШает раша_тв. Большинство тупо принимают все за чистую монету.
Woodbrother    21.02.2020, 19:04
Оценка:  +6
Woodbrother
Клоун ЗЕ - ведет себя как агент рассейских спецслужб.
ptt_fever    21.02.2020, 19:04
Оценка:  -9
ptt_fever
и что ? у людей во всем мире нет своих мозгов и ты рассчитываешь что все верят ТВ ?
Woodbrother    21.02.2020, 19:06
Оценка:  +6
Woodbrother
Вот вы тут пересказываете нам свое рассейское телевидение, а потом про мозги пишите. Не правда ли - смешно
ptt_fever    21.02.2020, 19:09
Оценка:  -9
ptt_fever
я не живу в РФ прочти 20 лет . мне сказки ненадо рассказывать
Woodbrother    21.02.2020, 19:13
Оценка:  +7
Woodbrother
ptt_fever - от вас лапями воняет на четыре километра. Вы типичный рассианин.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь