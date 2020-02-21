Сюжеты из гардероба и столовой: что покажут на канале Слуги народа

Известна концепция канала политической партии СН.

Слуга народа запускает собственный канал. Впервые стали известны подробности концепции канала.

Детали в интервью КП рассказала Евгения Кравчук, замглавы фракции "Слуги народа", которая отвечает за направления медиа и коммуникации.

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Известно, что концепция онлайн-канала партии "Слуга народа" подразумевает простые и доступные рассказы о членах фракции и сюжеты из сессионного зала Верховной Рады. Отмечается, что концепция обсуждалась с несколькими экспертами.

Концепцию канала "Слуга народа" мы обсуждали совместно со специалистами по маркетингу, представителями нашего информационного хаба и ребятами из "Квартала". Пригласили также Сашу Куницкого, это наш депутат. На его канал в Ютубе подписаны 1,2 миллиона человек. Совместно мы решили, что, с одной стороны, на нашем канале будут лайвы, в том числе из сессионного зала, снятые самими же депутатами. С другой - видеосюжеты о наших депутатах, - сказала Кравчук.

Она также рассказала, что партия Слуга народа состоит из 249 депутатов. К сожалению, не все депутаты известны. Канал будет это исправлять.

Мы будем рассказывать о них доступно и без формализма. И не только о работе в сессионном зале. Могут быть "сюжеты" из столовой или, грубо говоря, из очереди в гардероб за курткой. Все должно быть естественно, иначе не будет зрителей, - сказала нардеп.

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Также Кравчук отметила, что канал будет бороться за эксклюзив, но депутаты по-прежнему будут ходить на эфиры национальных телеканалов.

Пусть депутат сначала нам прокомментирует, потом, пожалуйста - другим СМИ. Более того, если другие каналы возьмут наш стрим и используют в эфире, мы будем только рады, - сказала она.

Кравчук отметила, штат канала будет небольшой, "не будет дорогой студии" и "много контента будет сниматься на телефон".

Еще нужны две камеры, чтобы стримить с любого места, например, когда мажоритарщик едет к себе в округ. Кто-то написал, что "Слуга народа" потратит заоблачную сумму государственных средств на телевидение. На самом деле мы купим технику, но это не будут операторские краны или 10 камер. Мы купим две камеры и сервер, где будет храниться весь контент. То есть это не бюджет полноценного телеканала, - добавила нардеп.

Напомним, партия Слуга народа запустит свое ТВ и печатное издание. Газету и ТВ планируют запустить в ближайшее время.

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