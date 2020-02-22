Убийство в доме Кожары: появились фото и видео с места событий

Известно имя погибшего.

В доме экс-главы МИД Украины Леонида Кожары под Киевом нашли труп. В сети появились фото и видео с места ЧП.

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Об этом сообщает Информатор.

Отмечается, что в доме нашли бездыханное тело медиаменеджера Сергея Старицкого - экс-главы правления телеканала “Интер”.

Погибший - Сергей Старицкий Информатор

На месте убийства работали полицейские, но они отказались комментировать детали происшествия. За ходом работы органов следствия наблюдали жители соседних домов. Однако деталей инцидента они пока не знают, хотя и подтвердили, что в этом доме проживает семья Кожары.

На месте работает полиция Информатор

В доме ходила напуганная женщина Информатор

Полиция не рассказывает детали Информатор

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Возле дома появились мужчины в деловых костюмах. Они подоошли к журналистам и предупредили, что их нельзя снимать. По дому напугано бегала неизвестная женщина, которая выключала свет в комнатах с панорамными окнами. Самого Кожары на месте ЧП не было.

По предварительной информации, медиаменеджер Сергей Старицкий застрелился сам. Однако эту информацию в полиции пока не подтвердили.

Напомним, в доме экс-главы МИД Кожары нашли труп. Предварительно, в доме бывшего министра застрелился известный предприниматель. Выстрел был произведен из зарегистрированного на Кожару пистолета.

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