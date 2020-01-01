В Луцке на взятке задержали начальника отдела ГУ Нацполиции

Дело расследует ГБР.

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Правоохранители задержали на взятке в размере 3 тысяч долларов США начальника отдела Главного управления Нацполиции Волынской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, полицейский требовал и получил 3 тысячи долларов в обмен на закрытие уголовного производства и неизъятие транспортного средства.

Мужчина вымогал 3 тысячи долларов ГБР

Взяточник задержан ГБР

Продолжается следствие ГБР

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Копа задержали во время получения взятки. На данный момент он задержан в порядке ст. 2018 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Вымогателю грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Днепре следователь попался на взятке в четверть миллиона. Правоохранитель требовал деньги за закрытие уголовного производства за нарушение санитарных правил и норм.

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