Зеленский не поддержал идею Путина об объединении Украины и РФ

В ОП прокомментировали идею Путина.

Офис президента Украины Владимира Зеленского жестко отреагировал на идею главы Кремля Владимира Путина о том, что две страны должны объединиться.

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Официальная позиция ОП появилась в комментарии Washington Examiner.

В ОП заявили, что Владимир Зеленский жестко критикует “геополитические амбиции” лидера РФ.

Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров. Эти отношения основаны на отношениях людей, которые живут, работают, создают и стремятся к миру вблизи обеих сторон границы, - сказано в комментарии ОП.

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Кроме того, у Зеленского прокомментировали обвинение со стороны Путина в том, что Православная церковь Украины была создана незаконно. Ведомство заявило, что гарант защитил создание ПЦУ как законное решение, принятое православными лидерами.

В Украине церковь и государство разделены. Недавнее объединение Православной церкви Украины было решением исключительно народа, инициированным конгрегацией в соответствии с правилами церкви и узаконенным церковным документом Томос, - сказано в комментарии.

Напомним, Путин заявил, что хочет дружить с Украиной. Президент РФ возлагает большие надежды на Зеленского.

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