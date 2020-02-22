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Зеленский не поддержал идею Путина об объединении Украины и РФ

Комментариев: 4
В ОП прокомментировали идею Путина.
Зеленский и Путин
Зеленский и Путин
коллаж фото

Офис президента Украины Владимира Зеленского жестко отреагировал на идею главы Кремля Владимира Путина о том, что две страны должны объединиться.

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Официальная позиция ОП появилась в комментарии Washington Examiner.

В ОП заявили, что Владимир Зеленский жестко критикует “геополитические амбиции” лидера РФ.

Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров. Эти отношения основаны на отношениях людей, которые живут, работают, создают и стремятся к миру вблизи обеих сторон границы, - сказано в комментарии ОП.

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Кроме того, у Зеленского прокомментировали обвинение со стороны Путина в том, что Православная церковь Украины была создана незаконно. Ведомство заявило, что гарант защитил создание ПЦУ как законное решение, принятое православными лидерами.

В Украине церковь и государство разделены. Недавнее объединение Православной церкви Украины было решением исключительно народа, инициированным конгрегацией в соответствии с правилами церкви и узаконенным церковным документом Томос, - сказано в комментарии.

Напомним, Путин заявил, что хочет дружить с Украиной. Президент РФ возлагает большие надежды на Зеленского.

 

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Теги: ОП, Зеленский, Путин, Украина, РФ
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Комментариев (4)
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Bangkok_fever    22.02.2020, 19:08
Оценка:  0
Bangkok_fever
Когда и где это Путин сказал ?, в РФ СМИ нет ни слова об этом , никто в РФ не хочет объединения .
Шкиряк_и_Зорян    22.02.2020, 19:13
Оценка:  -1
Шкиряк_и_Зорян
Я хоть и не в РФ, но на месте русских тоже бы не стал иметь ничего общего с обезьянами. Украина - государство-проститутка, хронический предатель. Ну её нах!
Путин-Xyйло    22.02.2020, 18:32
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
В.В.Xyйло - "изобретатель" параллельной реальности и параллельной истории; циничный ублюдок!
vicinq    22.02.2020, 18:23
Оценка:  +5
vicinq
Наш Вовка умыл кремлевскую недоросль...
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