Гончарук рассказал, почему эвакуированных из Уханя разместили в Новых Санжарах

Территория в Новых Санжарах является подконтрольной Национальной Гвардии.

Правительство приняло решение разместить эвакуированных из Уханя на базе в Новых Санжарах, поскольку на режимном объекте легче обеспечить охрану людям. Об этом премьер-министр Алексей Гончарук рассказал в эфире телеканала “Украина 24“.

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“Было несколько объектов, которые готовы были принять людей, но конкретно этот объект был избран потому, что там проще обеспечить охрану, то есть фактически - безопасность. Это режимный объект, который принадлежит Национальной гвардии, нам понятен там персонал, мы понимаем, что это люди, которые служат фактически, то есть они были там проверены, понимали очень хорошо территорию“, - отметил премьер.

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Премьер-министр также заверил, что по состоянию на 23 февраля все эвакуированные здоровы и для них предоставлены дополнительные удобства.



“Отдельные мобильные операторы установили там временные вышки, чтобы у людей была лучше связь, чтобы им было проще коммуницировать, связываться со своими родными, близкими. Завтра мы еще там дополнительные условия комфорта для них создадим, все необходимые санитарно-гигиенические потребности обеспечат, у них есть еда, там тепло, они в безопасности“, - заявил Гончарук.



Напомним, СНБО предложил Кабмину вернуть санэпидемслужбу.

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