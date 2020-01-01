Что сейчас происходит в Новых Санжарах

Поселок городского типа пока еще не вернулся к обычной жизни. В Новых Санжарах все еще чувствуется напряжение.

Новые Санжары активно патрулируются правоохранителями. Местные жители с прессой общаются неохотно. Те, кто соглашается говорить, рассказывают о страхе перед иностранным вирусом и о тяжести позора после нападения на эвакуированных из Китая. Об этом сообщает ТСН.

Мне настолько жаль, что нас обгадили, что я не знаю. Мы такого не заслуживаем - рассказала местная жительница

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Журналисты побывали в местных аптеках и узнали, какие препараты сейчас наиболее популярны. Выяснилось, что в день эвакуации люди активнее всего покупали защитные маски. Сейчас же актуальны успокоительные средства.

Сейчас в медицинском центре в Новых Санжарах большое количество людей желающих помочь. Они везут сюда вещи первой необходимости, продукты питания, книги, сладости.

При этом в поселке до сих пор случаются конфликты.

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“Сегодня, к примеру, произошла небольшая стычка полиции и двоих местных, которые проигнорировали требование копов остановиться. Правоохранители догнали машину и немного поспорили с мужчинами, которые оказались очень пьяными“ - говорится в сообщении.

Местные жители рассказали, что это не они напали на автобус с эвакуированные, а приезжие, неизвестные им люди.

Тем временем, в Минздраве объяснили выбор санатория для обсервации тем, что его можно было достаточно быстро освободить.

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