Под Запорожьем на свалке зарубили свекровь и невестку, а после подожгли

Подозреваемый в двойном убийстве задержан. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

В Ореховском районе Запорожской области полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Об этом сообщает пресс-служба.

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“23 февраля в 11:05 в Ореховское отделение полиции в Запорожской области поступило сообщение от жителя села Преображенка 1982 года рождения о том, что 22 февраля ушли из дома и не вернулись его мать 1960 г р и жена 1987 года рождения“ - говорится в сообщении.

Также, 23 февраля в полицию поступило сообщение о том, что на свалке в селе Преображенка обнаружены обгоревшие останки человеческих тел

Полицейские восстановили обстоятельства происшествия.

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“22 февраля на свалке при сборе металлолома между местным жителем и двумя женщинами возникла ссора. Мужчина схватил топор и ударил молодую женщину по голове, а потом чтобы избавиться от свидетеля событий, нанес несколько ударов и старшей женщине. От полученных травм обе скончались на месте. Далее, чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник поджег тела“ - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам п 1 ч 2 ст 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось о том, что под Днепром ревнивая жена ударила мужа ножом в спину. Он скончался.

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