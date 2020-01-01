На горе Петрос в Карпатах пропали четверо туристов из Киева

Спасатели проводят поисковую операцию в Раховском районе.

23 февраля в 19:05 спасатели получили информацию, что в Раховском районе Закарпатской области на горе Петрос заблудилась группа из 5 туристов. Сегодня утром на связь вышел руководитель группы и сообщил, что потерял связь с остальными и самостоятельно спустился с горы. Об этом сообщили в ГСЧС.

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Группа туристов двигалась в сторону горы Петрос. Четверо из них - киевляне 1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения, а руководитель группы - житель Тернопольской области 1993 года рождения.



После того, как спасатели получили информацию об исчезновении людей, в район было отправлены три поисково-спасательные отделения и две единицы спецтехники. Для дополнительной помощи на место отправили еще пятеро горных спасателей из Рахова.

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24 февраля в 4:25 поисковая операция была приостановлена из-за темного времени суток и опасности схождения лавины. В 5:10 на связь вышел инструктор группы и сообщил, что он потерялся от других, но смог самостоятельно спустится и движется в сторону села Богдан в Раховском районе.



В 6:00 утра спасатели возобновили поиск, они продвигаются в сторону вероятного места нахождения туристов. Связь с ними по-прежнему не установлена.



Напомним, 22 февраля мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что его жена шесть дней назад ушла покорять Анды и до сих пор от нее нет новостей.

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