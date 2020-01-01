В Украине коронавируса нет - МОЗ

На сегодняшний день в Украине не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом COVID-19.

В Украине не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом COVID-19 pixabay.com

В Украине, по состоянию на 24 февраля, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины у себя в Facebook.

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Так, по состоянию на 24 февраля 2020 года, в мире зарегистрировано 79 360 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2619 - летальные. Выздоровели уже 25360 человек.

За пределами Китая обнаружено 2098 случаев в 29 странах мира. В странах Европы зарегистрировано 201 случай (Германия - 16; Франция - 12; Великобритания - 9; Италия - 157; Россия - 2; Испания - 2; Финляндия, Швеция и Бельгия - по одному случаю), - говорится в сообщении.

Скриншот facebook.com/moz.ukr

Напомним, ранее коронавирус зафиксировали еще в трех странах.

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