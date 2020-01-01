Беспорядки в Новых Санжарах: Скалецкая обвиняет медиа

Министр здравоохранения обвиняет в панике СМИ.

Глава Минздрава Зоряна Скалецкая считает, что средства массовой информации ввели людей в панику, из-за этого местные жители протестовали против размещения эвакуированных из Ухани в Новых Санжарах. Об этом она рассказала в интервью 5 каналу.

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Министр отметила, что вели информирование население по поводу ситуации с коронавирусом, однако ситуация нагнеталась со стороны медиа.



По словам Скалецкой, коммуникации с людьми было достаточно, но Минздрав не захотели слушать.

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"Относительно информирования. Давайте посмотрим, что произошло. Мы информировали, мы рассказывали наш алгоритм действий одинаковый для любого города в Украине...Например, мы информировали, что имеем тест-системы в случае если будет подозрение на коронавирус, еще до эвакуации, мы информировали о том, что у нас есть специалисты, которые осуществляют надзор и так далее, но что мы слышали в медиа? Мы слышали в медиа: "Ну да, они скажут, что у них есть тест-системы, но можем ли мы им верить?" И каждый раз, даже когда мы информировали, медиа шли в сопровождение такое, что мы все равно не доверяем," - отметила Скалецкая.



Министр также рассказала, что находится в одном здании с эвакуированными из Китая. На втором и третьем этаже расположены эвакуированные из провинции Хубэй, а на четвертом находится сама Скалецкая вместе с экипажем самолета и другим персоналом.





Напомним, Скалецкая объяснила разницу между карантином и обсервацией.

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