Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сказала, что между двумя этими понятиями большая разница.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая объяснила разницу между карантином и обсервацией. Она также отметила, что не стоит путать эти понятия. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

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Так, обсервация - это пребывание здоровых людей в изолированных условиях. Она нужна для постоянного медицинского наблюдения за потенциальными больными.

Хотела бы уточнить. Обсервация и карантин существенно отличаются. Если мы говорим об обсервации, то это тогда, когда мы имеем здоровых людей, которые помещены в условия изоляции для постоянного медицинского наблюдения. Для того чтобы исключить распространение вируса, - объяснила Скалецкая.

Между тем, карантин - это тот режим, который объявляется в зоне, на определенной территории, где люди уже подверглись заражению. И где необходим контроль за передвижением людей.

Также Скалецкая отметила, что в Украине пока нет инфицированных коронавирусом людей.

В Украине ни одного случая острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, не зафиксировано. И просьба: сохраняйте спокойствие, пользуйтесь только проверенной информацией, которая находится на сайте Министерства здравоохранения. И будьте здоровы, - сказала министр.

Напомним, ранее Скалецкая рассказала о жизни в Санжарах.

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