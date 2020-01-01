Под Киевом ревнивец убил любимую ножкой от стула

После жестоких побоев женщина скончалась.

Под Киевом в селе Кодра мужчина на почве ревности избил свою сожительницу руками, ногами и ножкой от стула. От полученных травм 38-летняя женщина скончалась на месте. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Чтобы снять с себя подозрения, мужчина сказал полицейским, что женщина якобы получила смертельную травму при падении на улице. Однако следователи быстро установили истинные обстоятельства трагедии.

С места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства - одежду со следами крови, ножку из-под стула и другие вещи. Вещдоки направили на экспертизу.

Правоохранители задержали 47-летнего мужчину, который в прошлом уже имел проблемы с законом. Меру пресечения ему выберет суд.

Нападавшему объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

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Напомним, ранее в Киевской области пьяный отец избил 7-месячную дочь.

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