Вслед за ураганом Одессу накрыла пыльная буря

Одессу продолжает штормить.

После обеда, 24 февраля, ураганный ветер, который бушует в Одессе с самого утра, накрыл Одессу пыльной бурей. Скорость северо-западного ветра со стороны моря достигает 16 м/с, порывы — до 24 м/с. Об этом сообщает одесское издание Думская.

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Порывы ветра не спадают в городе с самого утра. Штормовой ветер с моря достигает восемь-девять баллов по шкале Бофорта.



По состоянию на 16.00 обесточены 145 населенных пунктов в Одесской области. Без света частично остались Березовский, Подольский, Измаильский, Белгород-Днестровский, Раздольнянский, Овидиопольский, Лиманский, Ивановский, Беляевский районы, а также города Черноморск и Одесса.

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Кроме того, в результате урагана на 17 зданиях в регионе сорвало крыши.



Ранее мы сообщали, что из-за сильного ветра в Одессе, на улице Неженской дерево упало на женщину. Она погибла на месте.

Напомним, 24 февраля в Одессу добрался циклон Юля, который начал формироваться вчера в Германии. В городе и области бушует сильный ветер, на улицах падают деревья, а с фасадов домов вниз слетают камни.

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