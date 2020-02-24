Последствия страшного урагана на юге Украины: Все подробности

BigMir собрал все основные подробности о последствиях сегодняшнего урагана на юге страны.

24 февраля в Одессу добрался циклон Юлия, который начал формироваться вчера в Германии. В городе и области целый день бушевал сильный ветер, на улицах падали деревья, с фасадов домов вниз летели камни, десятки районов в области остались без электричества. Штормовой ветер в центре Одессы обрушил дерево на 69-летнюю женщину, она погибла на месте.

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Ураганный ветер, скоростью 30-35 метров в секунду, повалил около 400 деревьев в городе, 38 деревьев рухнули на электросети и проезжую часть, из-за чего несколько районов города остались без света, а на дорогах произошел транспортный коллапс. Десятки машин были разбиты рухнувшими на них камнями с фасадов и деревьями. Упавшее дерево повредило теплотрассу, на улице Героев Крут без отопления остались четыре дома.

Штормовой ветер сдувал на проезжую часть, мусорные баки, из-за чего серьезно осложнилось дорожное движение в Одессе.

На крышу лицея №53 на Генерала Петрова рухнуло большое дерево. Из-за мощного удара прогнулся потолок верхнего этажа.К счастью, никто не пострадал.

К сожалению, не обошлось без трагедии. На улице Нежинской в центре Одессы, ветер обрушил дерево на проходящую 69-летнюю женщину. Она погибла на месте. По словам соседей, она вышла из дома за пенсией, а за углом ее настигло несчастье.

Упавшее дерево разрушило дом в старинной части Одессы - на Молдаванке. Под обломками оказалась пожилая женщина с инвалидностью, ее извлекали спасатели ГСЧС.

В Одесской области ураган бушевал не меньше, чем в самом городе. Из-за стихиии тысячи домов остались без электричества в 224 населенных пунктах в Белгород-Днестровском, Березовском, Раздельнянском, Лиманском, Ивановском, Подольском, Овидиопольском, Беляевском и Измаильском районе.

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В регионе повалено сотни деревьев, повреждены около 200 автомобилей, сорваны крыши на 17 объектах, среди которых оказались 2 дома культуры, 1 больница, 1 магазин, 1 железнодорожная станция, 2 школы, 1 общежитие и 9 жилых домов.

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Глава Одесской ОГА Максим Куций отсутствовал сегодня в городе, как и мэр Одессы Геннадий Труханов. Это вызвало большую критику со стороны общественности, так как десятки районов области оказались обесточенными, однако областная администрация не делала никаких заявлений о создании штаба ликвидации последствий урагана. Ближе к вечеру Максим Куцый заявил, что сегодня с утра он находится в официальной командировке на заседание в Офисе Президента Украины по поводу проектов регионального развития. Несмотря на это жители области остались недовольны действиями властей, так как ОГА до позднего вечера не давала объяснений по поводу борьбы с последствиями стихии.

В Подольске Одесской области без крыши осталось административное здания РЭС, а в Ананьеве ветер унес крышу недавно отремонтированный памятника архитекруры, местного Дома культуры.

В городе Южном ураган снес целый дом.

Ураган Юлия добрался и до Николаевской области. Там шквальный ветер разорвал понтонный пешеходный мост. По предварительной информации, ветер вырвал наплавной понтон из-за того, что конструкция не была достаточно крепко закреплена цепями. Кроме того, штормовой ветер стал причиной столкновения двух огромных кораблестроительных кранов на николаевском заводе “Океан“. Один из кранов сорвался с места и врезался во второй, после чего протащил его.

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