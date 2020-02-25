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В Украине хотят заменить советские книги на украинские

Комментариев: 26
Власти призвали изъять из украинских библиотек книги, изданные в СССР.
В Украине хотят заменить советские книги на украинские
В Украине хотят заменить советские книги на украинские
pixabay.com

В Украине призвали изъять из библиотек книги, которые были изданы в СССР. Их планируют заменить на современные и украиноязычные издания. Об этом рассказала директор государственного учреждения “Украинский институт книги“ Александра Коваль в эфире “Укринформ“. 

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По словам директора, более половины книг, которые на данный момент находятся в украинских библиотеках, были изданы еще во времена СССР. Она подчеркнула, что таких книг на данный момент около 240 млн. экземпляров.

По статистике, в библиотеках хранится более 240 миллионов единиц документов. Это книги, периодика, ещё что-то. Вероятно, что более 50 процентов этих фондов - это книги, изданные до 1990 года, точно никто не знает. И меньше 20 процентов, которые выданы после 2000 года, - заявила Коваль.

Она отметила, что власти должны периодически проводить аудит и “вычищать библиотеки от советского фонда“. По ее словам такие меры помогут сделать библиотеки более приятным местом для пребывания людей и “их коммуникации о литературе на украинском языке“.

По поводу книг смотреть с 25 минуты:

Напомним, ранее сообщалось, что в Министерстве культуры поддерживают идею создания Федерации киберспорта

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Теги: Украина, Книги, СССР
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Комментариев (27)
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Vixerunt    25.02.2020, 12:19
Оценка:  +3
Vixerunt
romanof--- привыкайте уважаемый, это теперь современная НЕ про_росийская Украина.
FPN    25.02.2020, 12:04
Оценка:  -4
FPN
В 30-х ПРОШЛОГО ВЕКА ЭТО УЖЕ БЫЛО!!!!!!!
ЗовПрироды    25.02.2020, 12:11
Оценка:  +2
ЗовПрироды
В крыму в конце 2014 года массово жгли украинские книги. На москве 2012 году массово жгли украинские книги. Хайль кремлефюрер ! Зиг хпйль!
Путин-Xyйло    25.02.2020, 12:41
Оценка:  0
Путин-Xyйло
А некоторые в то же время украинцев голодом морили!
romanof    25.02.2020, 11:48
Оценка:  -5
romanof
галицайскому идиотизму нет границ.
ЗовПрироды    25.02.2020, 11:53
Оценка:  +4
ЗовПрироды
Вам бы полечиться бы. Идиотизм частично лечится.
BROKER666    25.02.2020, 11:55
Оценка:  +4
BROKER666
лишнехроматизм, он же даунизм, не лечится
ЗовПрироды    25.02.2020, 11:58
Оценка:  +4
ЗовПрироды
Иногда можно добиться стойкой ремиссии. Надо только изъять ватника из его родной среды и не давать ему смотреть телевизор.
BROKER666    25.02.2020, 12:02
Оценка:  +5
BROKER666
таки да
Путин-Xyйло    25.02.2020, 12:36
Оценка:  0
Путин-Xyйло
ЗовПрироды Без телевизора такие экземпляры погибают раньше чем без воды!
BROKER666    25.02.2020, 11:42
Оценка:  +11
BROKER666
вспомнилась фраза из "Индианы Джонс": книги надо не сжигать, а читать...
ЗовПрироды    25.02.2020, 11:52
Оценка:  +5
ЗовПрироды
При совке издавалось очень много художественной литературы, но 98% ее было абсолютно непригодно к чтению. Хорошие книги были как правило под запретом и ходили по рукам в виде самиздата, напечатанного на пишущей машинке. А то, что горами пылилось в книжном магазине, никому и даром не нужно было.
BROKER666    25.02.2020, 11:55
Оценка:  +5
BROKER666
за хорошими книгами надо было ездить в Молдавию - там можно было купить хорошие книги и иногда даже целые коллекционные издания
ЗовПрироды    25.02.2020, 11:57
Оценка:  +4
ЗовПрироды
Не только в Молдавию. Прибалтика много чего печатала. К тому же у Прибалтов можно было купить (неофициально естественно) книги изданные в США например, от эмигрантских издателей.
BROKER666    25.02.2020, 12:01
Оценка:  +4
BROKER666
мне с ОДЕССЫ ближе было в Молдавию...
ИИИИИИИИИИ    25.02.2020, 12:20
Оценка:  -3
ИИИИИИИИИИ
Самиздат ходил в виде порнухи, эротики или детективов. А книжные магазины и библиотеки были самыми посещаемыми местами. А за некоторыми изданиями шла охота. Ты при совке ещё не родился, видать и знаешь о нём из галицайских пугалок.
ИИИИИИИИИИ    25.02.2020, 11:39
Оценка:  -6
ИИИИИИИИИИ
У меня только один вопрос - а на хера? других проблем в нашем государстве просто нет.. И конечно же Шекспир в переводе Маршака или Лозинского - это злое зло, которое страшно деморализует общество. Дауны, мля.. Лучше, чтобы какой-то недоучка перевёл на суржик - вот оно - счастьюшко
Vixerunt    25.02.2020, 11:45
Оценка:  +5
Vixerunt
для того что б лаптями тут и не пахло; посмотрите на Прибалтов или Поляков, вот тут такой же сценарий.
romanof    25.02.2020, 11:49
Оценка:  -7
romanof
особенно если сравнить их экономику и уровень жизни и Украины.
ЗовПрироды    25.02.2020, 11:55
Оценка:  +5
ЗовПрироды
romanof - по уровню жизни мы при Порошенко россию обогнали легко. Нынешний клоун все разваливает. Но даже сейчас зарплаты в Украине выше.
ИИИИИИИИИИ    25.02.2020, 12:23
Оценка:  -4
ИИИИИИИИИИ
Может включать ингда мовный мзг, если есть и понять, наконец, что печатная промышленность Украины в *опе? И переводчиков грамотных нет. Суржикомовные уже решили Пушкина переводить? Чи гепнусь я дручком пропертий?
Вереснь    25.02.2020, 11:34
Оценка:  +2
Вереснь
До такого даже Порошко не додумался))
Vixerunt    25.02.2020, 11:36
Оценка:  +6
Vixerunt
он просто не успел, но у него хорошие продолжатели.
Вереснь    25.02.2020, 11:32
Оценка:  +2
Вереснь
А изданные при царях?))Будете всё как фашисты-германцы на кострах палить?))Круто))
designandrey65    25.02.2020, 11:23
Оценка:  +16
designandrey65
Занимайтесь делами а не х...ней!
Вереснь    25.02.2020, 11:33
Оценка:  +3
Вереснь
Они только уничтожать умеют.А работу работать-слабО))
nelci    25.02.2020, 11:47
Оценка:  -8
nelci
Вы можете назвать хоть одного активиста желающего работать созидательно? Зачем тогда идти в активисты?
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