В Украине хотят заменить советские книги на украинские

Власти призвали изъять из украинских библиотек книги, изданные в СССР.

В Украине призвали изъять из библиотек книги, которые были изданы в СССР. Их планируют заменить на современные и украиноязычные издания. Об этом рассказала директор государственного учреждения “Украинский институт книги“ Александра Коваль в эфире “Укринформ“.

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По словам директора, более половины книг, которые на данный момент находятся в украинских библиотеках, были изданы еще во времена СССР. Она подчеркнула, что таких книг на данный момент около 240 млн. экземпляров.

По статистике, в библиотеках хранится более 240 миллионов единиц документов. Это книги, периодика, ещё что-то. Вероятно, что более 50 процентов этих фондов - это книги, изданные до 1990 года, точно никто не знает. И меньше 20 процентов, которые выданы после 2000 года, - заявила Коваль.

Она отметила, что власти должны периодически проводить аудит и “вычищать библиотеки от советского фонда“. По ее словам такие меры помогут сделать библиотеки более приятным местом для пребывания людей и “их коммуникации о литературе на украинском языке“.

По поводу книг смотреть с 25 минуты:

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