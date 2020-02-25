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У жителя Закарпатья коронавируса нет - Минздрав

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Клинические проявления заболевания мужчины не подпадают под симптомы коронавируса, говорят в Минздраве.
Игорь Кузин
Игорь Кузин
кадр из видео

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Врачи не выявили коронавирус у госпитализированного на Закарпатье мужчины, который ранее общался с гражданином Китая. Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в ходе брифинга в Новых Санжарах.

Мужчину госпитализировали вчера, и уже 10 суток длятся клинические проявления. Температура повышена, но не такая, как в случае инфицирования коронавирусом. После клинического и эпидемиологического обследования установили, что случай не подпадает под клиническое проявление новой коронавирусной инфекции, - сказал он.

Кузин отметил, что ни одного подтвержденного случая коронавируса в Украине нет.

Напомним, у жителя Закарпатья подозревают коронавирус. Закарпатца госпитализировали в инфекционную больницу. Мужчина заболел после общения с шефом-китайцем из Хубея.

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Теги: вирус, Минздрав, Закарпатье, коронавирус, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
T-REX2    25.02.2020, 17:01
Оценка:  -2
T-REX2
Психических заболеваний не обнаружено-просто дурак
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