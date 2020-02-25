У жителя Закарпатья коронавируса нет - Минздрав

Клинические проявления заболевания мужчины не подпадают под симптомы коронавируса, говорят в Минздраве.

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Врачи не выявили коронавирус у госпитализированного на Закарпатье мужчины, который ранее общался с гражданином Китая. Об этом сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины Игорь Кузин в ходе брифинга в Новых Санжарах.

Мужчину госпитализировали вчера, и уже 10 суток длятся клинические проявления. Температура повышена, но не такая, как в случае инфицирования коронавирусом. После клинического и эпидемиологического обследования установили, что случай не подпадает под клиническое проявление новой коронавирусной инфекции, - сказал он.

Кузин отметил, что ни одного подтвержденного случая коронавируса в Украине нет.

Напомним, у жителя Закарпатья подозревают коронавирус. Закарпатца госпитализировали в инфекционную больницу. Мужчина заболел после общения с шефом-китайцем из Хубея.

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