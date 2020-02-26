Война на Донбассе: В результате взрыва погиб украинской военный

Украинский военнослужащий погиб в зоне ООС.

Утром, 26 февраля, в зоне проведения Операции объединенных сил в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб украинский военный. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

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"К большому сожалению, сегодня утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил", - сообщили в Минобороне.



По состоянию на 12.30 оккупанты четырежды нарушали режим тишины в районе Донецка. С 6.35 сепаратисты атаковали позиции украинских войск недалеко от Марьинки. Боевики выпустили 11 120-мм мин, а также 8 раз обстреляли позиции ВСУ из станкового противотанкового гранатомета. На этом же участке фронта сепаратисты открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета после 9 утра.

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Кроме того, оккупанты обстреляли опорные пункты наших подразделений в районе Павлополя. Враги использовали ручные противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружия, и станковый противотанковый гранатомет.



Напомним, за минувшие сутки сепаратисты выпустили 28 мин по позициям ВСУ, а с начала текущих суток - уже четыре.

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