В Украине появится День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя

По указу президента этот день будет ежегодно отмечаться 26 февраля.

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В Украине появится День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. О подписании соответствующего указа заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

В среду, 26 февраля, открывая форум “Age of Crimea 2020“, Зеленский напомнил, что в этот день, шесть лет назад в Симферополе состоялось большое собрание в поддержку целостности и единства Украины.

Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня я подписываю указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля, - сказал Президент.

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Владимир Зеленский отметил, что возвращение Крыма в Украину – это не только его цель как главы государства и позиция гражданина.

Это не только наша общая мечта. Это – залог безопасности на планете. Это восстановление веры. Веры в международное право и справедливость, - отметил он.

Президент подчеркнул, что мировое сообщество поддерживает Украину в ее борьбе за возвращение Крыма.

Напомним, Президент Зеленский заявил, что оккупированный Крым не будет предметом торга в вопросе установления мира на Донбассе.

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