"Сколько помню, меня увольняют": Гончарук прокомментировал "отставку"

Премьер уверяет, что вопрос его увольнения с президентом не обсуждался.

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Премьер-министр Алексей Гончарук не писал никаких заявлений относительно своей отставки с должности. Об этом он сообщил на брифинге после заседания правительства.

Сколько себя помню, меня увольняют... Правительство работает в обычном режиме. Мы каждый день наступаем на хвост какой-то коррупционной лавочке... Никаких заявлений я не писал, с президентом подобных тем не обсуждал, - сказал Гончарук, отвечая на вопрос о его возможной отставке.

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Он также признался, что встречался с Сергеем Тигипко, который по слухам якобы может занять пост премьер-министра:

За последний месяц встретился приблизительно с 20 людьми. Нам нужно усиление советниками, возможно на какую-то должность в правительстве, людьми, которые понимают, что такое промышленность. Поэтому общение было со многими, - заявил Гончарук.

Комментарий об отставке смотреть с 19:05:

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что президент Зеленский якобы планирует уволить Алексея Гончарука с поста премьер-министра. Это место якобы должен занять ветеран украинской политики Сергей Тигипко.

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