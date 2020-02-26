Копы при обыске обокрали фирму для слепых: Виновных уволили

Инцидентом заинтересовались также в Государственном бюро расследований.

Во время обыска копы обокрали предприятие кадр из видео

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В Одесской области из полиции уволили четверых правоохранителей, которые во время обыска присвоили вещи работников предприятия. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Их уволили за нарушение служебной дисциплины и законности.

За ненадлежащий контроль за действиями подчиненных один из руководителей уволен с должности, еще на троих наложены дисциплинарные взыскания, – говорится в сообщении.

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Правоохранители отметили, что о происшествии стало известно по опубликованному в соцсетях видео. На нем полицейские во время обыска на одесском предприятии раскладывали по карманам чужие вещи и комментировали свои действия нецензурном словами.

Сообщается также, что все материалы служебного расследования по этому происшествию переданы в Государственное бюро расследований.

Напомним, в середине февраля в сети появилось видео, на котором видно, как одесские копы во время обыска обокрали фирму для слепых.

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