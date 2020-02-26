В РФ, Крыму и ОРДЛО пропало без вести до 500 украинцев – Пристайко

Украина требует допустить Красный крест на эти территории, чтобы он мог поискать этих людей.

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Украина насчитала около 500 человек, пропавших без вести на территории России, Крыма и ОРДЛО. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, пишет Интерфакс-Украина.

Мы считаем, где-то до 500 людей, которые исчезли без вести... Именно потому мы требуем, чтобы на оккупированные территории был допущен “Красный крест“, который должен проверить, кто из этих людей действительно находится за решеткой, а кто, к пребольшому сожалению, уже никогда не сможет вернуться в свои семьи, - заявил он.

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Министр уточнил, что эта цифра касается всех, кто находится на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в тюрьмах РФ. По его словам, все эти группы принимаются к рассмотрению на будущий обмен.

Напомним, Пристайко пояснил, что кроется под “планом Б“ для Донбасса. Поскольку Минские договоренности не работают, Украина рассматривает другие варианты решения проблемы.

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