Порошенко прибыл в ГБР и посоветовал Зеленскому не превращаться в Януковича

Экс-президент Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР.

28 февраля пятый президент Украины Петр Порошенко самостоятельно прибыл на допрос в Государственное бюро расследований. Возле здания ГБР Порошенко выступил перед своими поклонниками, которые пришли его поддержать.

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Экс-президент заявил, что сегодня утром Шевченковский райсуд отменил постановление следователя ГБР об отказе в закрытии уголовного дела, по которому допрашивают Порошенко. Таким образом суд обязал следователя рассмотреть закрытие производства из-за отсутствия состава преступления.



Порошенко также обратился к президенту Владимиру Зеленскому и посоветовал тому "не превращаться в Януковича".

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"Уважаемый Владимир Александрович, займитесь функциями президента. Защищайте Украину, укрепляйте мировую солидарность, помогайте решать социальные проблемы людей. И не становитесь Януковичем. У него очень плохое прошлое. И будущее тоже не радостное. Оставьте судебную и правоохранительную систему в покое. Они должны быть независимыми", - сказал Порошенко.





Напомним, Порошенко намерен обжаловать решение о его силовом приводе в Европейском Суде.

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