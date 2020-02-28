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Порошенко прибыл в ГБР и посоветовал Зеленскому не превращаться в Януковича

Комментариев: 6
Экс-президент Петр Порошенко прибыл на допрос в ГБР.
Порошенко под зданием ГБР
Порошенко под зданием ГБР
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28 февраля пятый президент Украины Петр Порошенко самостоятельно прибыл на допрос в Государственное бюро расследований. Возле здания ГБР Порошенко выступил перед своими поклонниками, которые пришли его поддержать.

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Экс-президент заявил, что сегодня утром Шевченковский райсуд отменил постановление следователя ГБР об отказе в закрытии уголовного дела, по которому допрашивают Порошенко. Таким образом суд обязал следователя рассмотреть закрытие производства из-за отсутствия состава преступления.

Порошенко также обратился к президенту Владимиру Зеленскому и посоветовал тому "не превращаться в Януковича".

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"Уважаемый Владимир Александрович, займитесь функциями президента. Защищайте Украину, укрепляйте мировую солидарность, помогайте решать социальные проблемы людей. И не становитесь Януковичем. У него очень плохое прошлое. И будущее тоже не радостное. Оставьте судебную и правоохранительную систему в покое. Они должны быть независимыми", - сказал Порошенко.



Напомним, Порошенко намерен обжаловать решение о его силовом приводе в Европейском Суде.

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Комментариев (6)
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sjsdsa    28.02.2020, 12:07
Оценка:  +1
sjsdsa
Скотиняку на гиляку !
Avenger_    28.02.2020, 11:55
Оценка:  +1
Avenger_
Только силой или угрозой ее применения можно заставить плюющее на государство быдло уважать закон.
Непонятно почему с самого начала его игноров не применили принудительный привод.
Орест_Пiхва    28.02.2020, 11:48
Оценка:  +2
Орест_Пiхва
петя, пошел ты на xyй.
sjsdsa    28.02.2020, 11:41
Оценка:  -1
sjsdsa
Зе не превращался в Януковича, он уже давно превратился в Порошенка.
МаксимУм    28.02.2020, 11:25
Оценка:  +14
МаксимУм
потрошенко выступил перед своими поклонниками... шоу маст гоу он)))
SINOBI-LIFE    28.02.2020, 11:37
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
Клоун,твои высеры для тебя и тебе подобных лаптеголовых,никого не интересуют!!!
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