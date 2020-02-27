Запуск телеканала для Донбасса снова отложат

Телеканал не сможет начать работу 1 марта, поскольку у него до сих пор нет лицензии.

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Новосозданный телеканал для оккупированных территорий не сможет начать работу 1 марта, как планировалось. Об этом в комментарии сайту “Детектор медиа“ заявил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

По его словам, чтобы начать вещание, каналу, созданному на базе UATV, нужно оформить лицензию, а на это потребуется несколько недель.

В Нацсовете мы еще ничего не знаем о том, каким будет новый телеканал. Осенью у нас была коммуникация, что Министерство культуры, молодежи и спорта собирается создать такой телеканал, – пока мы ждем. Для того, чтобы этот телеканал начал вещать, он должен получить лицензию Национального совета и разрешение на временное вещание. Пока UATV за получением разрешительных документов не обращался, – отметил Костинский.

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Он также рассказал, что сейчас еще не вполне закончен процесс установки цифровых передатчиков, которые будут вещать на оккупированные территории. Так, если на Донбассе передатчики уже в целом установлены, то с вещанием на территорию Крыма есть проблема. В Чаплинке и Чонгаре Херсонской области передатчики необходимой мощности еще не смонтированы.

Передатчики для ОРДЛО будут работать из Волновахи, Горняка (Донецкая область), Бахмутовки и Камышевахи (Луганская область). Для жителей подконтрольных территорий и населенных пунктов на линии разграничения телеканал будет вещать из Краматорска, Широкого Донецкой области, а также из Старобельска Луганской области.

Напомним, это уже не первый раз, когда запуск телеканала для оккупированных территорий откладывается. Ранее планировалось, что он начнет работу 15 февраля, затем сроки сместились на 1 марта.

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