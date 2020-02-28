В Херсоне школьники жестоко избили одноклассника: появилось видео
Ученики Херсонской школы №41 зверски избили своего одноклассника. Все издевательства над ребенком снимали на камеру мобильного телефона.
Читай также: Засунула в трусы паука и избила: в Измаиле учителя обвинили в буллинге
Об этом сообщает "Информатор Херсон" в Facebook.
Мать избитого мальчика заявила, что подобные действия в школе происходят систематически. Между тем, администрация школы и классный руководитель упорно закрывают глаза на буллинг в стенах учебного заведения.
Мой сын уже полгода учится в этой школе и ежедневно страдает он издевательств одноклассников. В школе никакого контроля и никакой безопасности со стороны учителей. Они боятся за свою "шкуру" и классная учительница Вдовиченко Ольга Олеговна подговаривает всех родителей удалить все доказательства с телефонов своих детей, - сказала мать потерпевшего.
На видеоролике видно, что сначала к мальчику подошла девочка. Она ударила его ногой. После этого к издевательствам присоединились другие дети, в классе происходит толкотня. Далее видно, что того же мальчика бьют в живот, он падает и начинает плакать. При этом все это сопровождается нецензурной бранью.
Читай также: В Киеве полицейские привели домой девочку и пришли в ужас от увиденного
Детали инцидента выясняют работники ювенальной полиции. Начальник отдела ювенальной превенции областного управления полиции Ярослав Шанько рассказал журналистам, что в настоящее время создана комиссия по противодействию буллингу. В ее состав которой вошли администрация школы и представители ювенальной полиции.
Если будет доказано, что в учебном заведении имел место факт буллинга, родители, а также, возможно, и руководство школы, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
К слову, за травлю участника образовательного процесса предусмотрена ответственность согласно ст.173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Напомним, под Одессой подростки жестоко избили ребенка. Девочка до сих пор получает угрозы.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Малой №1 тыкает факи девке, позже видно как Малой №2 ударил ногой в живот, очень быстро, малого №1, который лёг и начал плакать. Оператор которой показывал фак малой №1, обращается к маломоу №2, типа "ты придурок". Малой №2 отвечает, "он меня уже заебал".. ну хз