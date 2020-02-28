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В Херсоне школьники жестоко избили одноклассника: появилось видео

Комментариев: 7
В сети распространили видео избиения.
Дети толпой избили одноклассника
Дети толпой избили одноклассника
скриншот

Ученики Херсонской школы №41 зверски избили своего одноклассника. Все издевательства над ребенком снимали на камеру мобильного телефона.

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Об этом сообщает "Информатор Херсон" в Facebook.

Мать избитого мальчика заявила, что подобные действия в школе происходят систематически. Между тем, администрация школы и классный руководитель упорно закрывают глаза на буллинг в стенах учебного заведения.

Мой сын уже полгода учится в этой школе и ежедневно страдает он издевательств одноклассников. В школе никакого контроля и никакой безопасности со стороны учителей. Они боятся за свою "шкуру" и классная учительница Вдовиченко Ольга Олеговна подговаривает всех родителей удалить все доказательства с телефонов своих детей, - сказала мать потерпевшего.

На видеоролике видно, что сначала к мальчику подошла девочка. Она ударила его ногой. После этого к издевательствам присоединились другие дети, в классе происходит толкотня. Далее видно, что того же мальчика бьют в живот, он падает и начинает плакать. При этом все это сопровождается нецензурной бранью. 

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Детали инцидента выясняют работники ювенальной полиции. Начальник отдела ювенальной превенции областного управления полиции Ярослав Шанько рассказал журналистам, что в настоящее время создана комиссия по противодействию буллингу. В ее состав которой вошли администрация школы и представители ювенальной полиции. 

Если будет доказано, что в учебном заведении имел место факт буллинга, родители, а также, возможно, и руководство школы, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

К слову, за травлю участника образовательного процесса предусмотрена ответственность согласно ст.173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, под Одессой подростки жестоко избили ребенка. Девочка до сих пор получает угрозы.

 

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Теги: избиение, школьники, видео, издевательство
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Комментариев (7)
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futbolprognoz    28.02.2020, 15:10
Оценка:  0
futbolprognoz
в таком возрасте надо отдавать детей на боевые искусства. Драки есть практически в любой школе и это пригодится. Если не в кабинете, так на улице.
Diller111    28.02.2020, 14:41
Оценка:  0
Diller111
Так, давайте вместе разберём видео.
Малой №1 тыкает факи девке, позже видно как Малой №2 ударил ногой в живот, очень быстро, малого №1, который лёг и начал плакать. Оператор которой показывал фак малой №1, обращается к маломоу №2, типа "ты придурок". Малой №2 отвечает, "он меня уже заебал".. ну хз
Diller111    28.02.2020, 14:51
Оценка:  0
Diller111
И пока малая жируха, хочет пожалеть раненого бойца, который перед этим еще как верблюд плюнул в оператора, малой №2 который по габоритам меньше будет, спокойно себе отошел) Так что хз, прям что б избили толпой одгного, так вроде и нет. Бигрим задрал фейкомётить и приувеличивать.
ВосставшийИзБана    28.02.2020, 14:58
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
По видео не видно что №2 мельче чем №1. Я так полагаю, что как раз наоборот.
ВосставшийИзБана    28.02.2020, 14:53
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Начинается с того, что шикса цепляется к №1 и потом бьет его ногами. Потом довольная уходит смеясь. После этого №1 показывает фак тому, кто снимает видео и плюет в него.
dimasvetik    28.02.2020, 14:31
Оценка:  +9
dimasvetik
заяву на директора школы в полицию однозначно!
barakuda*777    28.02.2020, 14:31
Оценка:  +3
barakuda*777
Детки они такие,уже многие пошли ещё дальше и лупят толпой взрослых)))
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