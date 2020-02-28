В Херсоне школьники жестоко избили одноклассника: появилось видео

В сети распространили видео избиения.

Ученики Херсонской школы №41 зверски избили своего одноклассника. Все издевательства над ребенком снимали на камеру мобильного телефона.

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Об этом сообщает "Информатор Херсон" в Facebook.

Мать избитого мальчика заявила, что подобные действия в школе происходят систематически. Между тем, администрация школы и классный руководитель упорно закрывают глаза на буллинг в стенах учебного заведения.

Мой сын уже полгода учится в этой школе и ежедневно страдает он издевательств одноклассников. В школе никакого контроля и никакой безопасности со стороны учителей. Они боятся за свою "шкуру" и классная учительница Вдовиченко Ольга Олеговна подговаривает всех родителей удалить все доказательства с телефонов своих детей, - сказала мать потерпевшего.

На видеоролике видно, что сначала к мальчику подошла девочка. Она ударила его ногой. После этого к издевательствам присоединились другие дети, в классе происходит толкотня. Далее видно, что того же мальчика бьют в живот, он падает и начинает плакать. При этом все это сопровождается нецензурной бранью.

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Детали инцидента выясняют работники ювенальной полиции. Начальник отдела ювенальной превенции областного управления полиции Ярослав Шанько рассказал журналистам, что в настоящее время создана комиссия по противодействию буллингу. В ее состав которой вошли администрация школы и представители ювенальной полиции.

Если будет доказано, что в учебном заведении имел место факт буллинга, родители, а также, возможно, и руководство школы, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

К слову, за травлю участника образовательного процесса предусмотрена ответственность согласно ст.173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, под Одессой подростки жестоко избили ребенка. Девочка до сих пор получает угрозы.

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