Суд отстранил от должности главу Черновицкого облсовета Мунтяна

Правоохранители подозревают его в получении взятки за передачу предпринимателю коммунального санатория.

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отстранил от занимаемой должности председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна, подозреваемого в получении взятки. Об этом информирует пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

28 февраля 2020 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и отстранила главу Черновицкого областного совета, подозреваемого в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса, от занимаемой должности в связи с привлечением к уголовной ответственности, - говорится в сообщении.

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Срок отстранения суд определил в пределах срока досудебного расследования – до 4 апреля 2020 года.

Также апелляция ВАКС оставила в силе решение суда первой инстанции, согласно которому к Мунтяну применена мера пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен.

Напоминаем, по данным следствия, в июле прошлого года Мунтян потребовал у предпринимателя $400 тыс. за передачу в аренду оздоровительного комплекса. С августа по октябрь 2019 года он получил от бизнесмена $180 тыс., что было задокументировано правоохранителями.

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