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В Днепре взорвался снаряд, ребенку оторвало руку

Комментариев: 1
Семилетнего ребенка с травмами доставили в больницу.
Снаряд взорвался возле жилого дома
Снаряд взорвался возле жилого дома
dnepr.express

В Днепре, 29 февраля, около 10:50, в микрорайоне Красный камень прогремел взрыв. Как стало известно, возле семилетнего ребенка взорвалось взрывное устройство осколочного типа. От взрыва ребенку оторвало кисть руки и осколки попали в тело, передаёт Днепр оперативный.

Осколок снаряда
Осколок снаряда
dnepr.express

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Свидетели жуткого инцидента начали сразу же помогать пострадавшему ребенку и вызвали скорую. Предварительно, у ребенка очень серьезные травмы - оторвана кисть руки и осколочное ранение туловища. На место инцидента сразу же вызвали полицию. Правоохранители и сотрудники ГСЧС иcследовали территорию возле взрыва и обнаружили предмет, похожий на взрыватель от 125-мм снаряда.

Мальчика экстренно госпитализировали в больницу на Космической. Ребенок получил тяжелые травмы с проникающим ранением в брюшную полость. Он сейчас в реанимации. 

Напомним, ранее сообщалось, что под Винницей мужчина подорвал гранату: один человек погиб.

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Теги: Днепр, взрыв, снаряд
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Комментариев (1)
alex-zol    29.02.2020, 13:35
Оценка:  -8
alex-zol
Спасибо воинам света, что привезли боеприпас! кандоны!!!
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