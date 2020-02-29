В Днепре взорвался снаряд, ребенку оторвало руку

Семилетнего ребенка с травмами доставили в больницу.

В Днепре, 29 февраля, около 10:50, в микрорайоне Красный камень прогремел взрыв. Как стало известно, возле семилетнего ребенка взорвалось взрывное устройство осколочного типа. От взрыва ребенку оторвало кисть руки и осколки попали в тело, передаёт Днепр оперативный.

Осколок снаряда dnepr.express

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Свидетели жуткого инцидента начали сразу же помогать пострадавшему ребенку и вызвали скорую. Предварительно, у ребенка очень серьезные травмы - оторвана кисть руки и осколочное ранение туловища. На место инцидента сразу же вызвали полицию. Правоохранители и сотрудники ГСЧС иcследовали территорию возле взрыва и обнаружили предмет, похожий на взрыватель от 125-мм снаряда.

Мальчика экстренно госпитализировали в больницу на Космической. Ребенок получил тяжелые травмы с проникающим ранением в брюшную полость. Он сейчас в реанимации.

Напомним, ранее сообщалось, что под Винницей мужчина подорвал гранату: один человек погиб.