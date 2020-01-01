Джокер опубликовал переписку с Гончаруком от имени "слуги" Гео

Джокер опубликовал переписку с якобы премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком.

Пранкер Джокер якобы переписывался с премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени народного депутата от партии Слуга народа Гео Леоса. Соответствующую переписку пранкер опубликовал в Телеграм.

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“На время перевоплотился в Гео Лероса. И решил завязать знакомство с премьер-министром Лешей Гончаруком. Так вошёл в роль, что посмотрел на него другими глазами“ - так подписал скрины переписки Джокер.

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Ранее Джокер поговорил с Нефедовым о порно-шоу. Таможенник тогда не понимал, каким образом он вляпался в скандал.

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