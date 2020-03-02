В Ровно подросток второй раз за неделю угнал маршрутку

Следователи за очередной угон маршрутки будут требовать круглосуточный домашний арест.

Подростку назначат судебно-психиатрическую экспертизу, поскольку он состоит на учете Иллюстративное фото / Сеть

В Ровно 16-летний подросток снова угнал маршрутку. Парень был трезвым, а свой поступок объяснил тем, что хотел покататься. Очередной угон он совершил в воскресенье, 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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“16-летний житель села Малый Алексин Ровенского района зашел на территорию стоянки по улице Курчатова. Нажав "аварийное открывание дверей", он проник в маршрутку, где нашел ключи под солнцезащитным козырьком“ - говорится в сообщении.

Позже “маршрутчик“ приехал на АЗС по улице Млиновская. Здесь его заметил случайный прохожий, который позвонил в полицию.Похищенную маршрутку патрульные остановили по улице Князя Владимира.

16-летний подросток был трезв и объяснил полицейским, что хотел покататься

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“По факту незаконного завладения транспортным средством, совершенным повторно, следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении“ - говорится в сообщении.

Санкция предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы

Напомним, что 25 февраля 16-летний житель села Малый Алексин похитил со стоянки маршрутку. Он всю ночь катался, а утром “вышел на рейс“.

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