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В Ровно подросток второй раз за неделю угнал маршрутку

Комментариев: 3
Следователи за очередной угон маршрутки будут требовать круглосуточный домашний арест.
Подростку назначат судебно-психиатрическую экспертизу, поскольку он состоит на учете
Подростку назначат судебно-психиатрическую экспертизу, поскольку он состоит на учете
Иллюстративное фото / Сеть

В Ровно 16-летний подросток снова угнал маршрутку. Парень был трезвым, а свой поступок объяснил тем, что хотел покататься. Очередной угон он совершил в воскресенье, 1 марта. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

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“16-летний житель села Малый Алексин Ровенского района зашел на территорию стоянки по улице Курчатова. Нажав "аварийное открывание дверей", он проник в маршрутку, где нашел ключи под солнцезащитным козырьком“ - говорится в сообщении. 

Позже “маршрутчик“ приехал на АЗС по улице Млиновская. Здесь его заметил случайный прохожий, который позвонил в полицию.Похищенную маршрутку патрульные остановили по улице Князя Владимира.

16-летний подросток был трезв и объяснил полицейским, что хотел покататься

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“По факту незаконного завладения транспортным средством, совершенным повторно, следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении“ - говорится в сообщении.

Санкция предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы

Напомним, что 25 февраля 16-летний житель села Малый Алексин похитил со стоянки маршрутку. Он всю ночь катался, а утром “вышел на рейс“.

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Теги: Ровно, маршрутка, угон, подросток
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Комментариев (3)
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Alkoholowe    02.03.2020, 13:05
Оценка:  +5
Alkoholowe
тут явные проблемы с головой...нашел что угонять ..дебилоид)
Глод    02.03.2020, 12:45
Оценка:  +8
Глод
Может парень просто очень сильно хочет работать водителем маршрутки? Может стоит его выучить, чтобы он сдал на права и устроить на работу?
L200km    02.03.2020, 12:51
Оценка:  +1
L200km
Ага, только сначала научить, что законы надо выполнять, а то он так же и ПДД выполнять будет, только уже с пассажирами
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