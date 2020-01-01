Боевики на Донбассе накрыли минами мирное село
Боевики так называемой “ДНР” и наемники РФ обстреляли мирное село Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области.
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Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.
Отмечается, что оккупанты вели огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120 мм.
2 марта вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз сознательно пошли на обострение ситуации на линии соприкосновения, при этом умышленно нарушая все существующие договоренности по прекращению огня, - сказано в сообщении.
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В штабе ООС также отметили, что оккупанты прекрасно понимали, что обстрелы представляют угрозу жизни и здоровью гражданского населения, однако этот факт их не остановил. Вследствие разрыва мины в одном из домов взрывной волной выбило оконные стекла, осколки ранили мирного жителя. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.
Украинская сторона отметила, что действия оккупантов еще раз показали, что боевики не заинтересованы в урегулировании конфликта на Донбассе.
Подразделения ООС для подавления огня противника и прекращения вооруженных провокаций использовали имеющиеся огневые средства и дали по российским оккупантам адекватный ответ, нанося эффективное огневое поражение. Потери противника уточняются. Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что ни один акт агрессии и в дальнейшем не останется без должного ответа, - сказано в сообщении.
Напомним, сепаратисты обстреляли автомобиль военных ВСУ. Обстрел начали, когда украинские бойцы подвозили продукты к позициям ВСУ. В результате один военный погиб, четверо пострадали.
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