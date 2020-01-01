Боевики на Донбассе накрыли минами мирное село

Появились детали нового обстрела мирного поселка.

Боевики так называемой “ДНР” и наемники РФ обстреляли мирное село Красногоровка в Марьинском районе Донецкой области.

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Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

Отмечается, что оккупанты вели огонь на поражение по домам мирных жителей с применением минометов калибра 120 мм.

2 марта вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз сознательно пошли на обострение ситуации на линии соприкосновения, при этом умышленно нарушая все существующие договоренности по прекращению огня, - сказано в сообщении.

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В штабе ООС также отметили, что оккупанты прекрасно понимали, что обстрелы представляют угрозу жизни и здоровью гражданского населения, однако этот факт их не остановил. Вследствие разрыва мины в одном из домов взрывной волной выбило оконные стекла, осколки ранили мирного жителя. Пострадавшему оперативно оказали медицинскую помощь.

Украинская сторона отметила, что действия оккупантов еще раз показали, что боевики не заинтересованы в урегулировании конфликта на Донбассе.

Фото из места событий Facebook 28 ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода

Результаты обстрелов Facebook 28 ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода

Повредили дом местного жителя Facebook 28 ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода

Подразделения ООС для подавления огня противника и прекращения вооруженных провокаций использовали имеющиеся огневые средства и дали по российским оккупантам адекватный ответ, нанося эффективное огневое поражение. Потери противника уточняются. Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что ни один акт агрессии и в дальнейшем не останется без должного ответа, - сказано в сообщении.

Напомним, сепаратисты обстреляли автомобиль военных ВСУ. Обстрел начали, когда украинские бойцы подвозили продукты к позициям ВСУ. В результате один военный погиб, четверо пострадали.

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