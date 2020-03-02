Гончарук: В Украине началась большая стройка

Премьер рассказал, что в Украине стартовал проект Большая стройка. Одновременно были запущены строительные работы на 300 объектах.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о старте национального проекта Большая стройка. По словам премьера, одновременно строительные работы начались на 300 объектах по всей стране. Об этом Гончарук заявил во время брифинга в понедельник, 2 марта.

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“В планах в течение года построить более 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 200 новых приемных отделений больниц. Также будет построено 4000 км дорог. Работу уже начали. Ожидаем, что все планы будут воплощены до конца этого года. Стартуем рано, все ресурсы - организационные и финансовые - для этого есть“ - отметил премьер.

Благодаря этому проекту правительство создаст 150 000 новых рабочих мест

Наша цель - до 2021-го года построить или провести капитальный ремонт:

✔️6,5 тыс км дорог;

✔️236 школ;

✔️155 детсадов;

✔️212 многопрофильных больниц интенсивного лечения 1-го и 2-го уровней;

✔️422 медицинские амбулатории;

✔️169 спорткомплексов.

Ранее Гончарук заявил о том, что больницы в Украине закрываться не будут.

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