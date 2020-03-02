Дубинский обозвал иностранного журналиста “бродячим животным”

Нардеп публично обозвал журналиста.

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Народный депутат от партии “Слуги народа” Александр Дубинский назвал “бродячим животным” иностранного журналиста, который зафиксировал встречу премьер-министра Алексея Гончарука и главы Офиса Президента Андрея Ермака в киевском ресторане.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Бродячее животное, сделавшее в ресторане Сутра фото Ермака и Гончарука, сообщило в твиттере, что слышало слово “Коломойский”. В своем профиле бродячее животное пишет, что сотрудничает с одиозным и пустопорожним Радио Свобода. Что полностью объясняет твит, - написал народный депутат.

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Также Дубинский отметил, что фото сделано на расстоянии 4 метров. Поэтому он не понимает, каким образом журналист смог расслышать, о чем говорили собеседники.

Напомним, Гончарук и Ермак встретились в ресторане в Киеве. Фотографию обедающих вместе премьера и главы ОП опубликовал журналист в Twitter. Что они обсуждали во время встречи, пока неизвестно.

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