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Дубинский обозвал иностранного журналиста “бродячим животным”

Комментариев: 4
Нардеп публично обозвал журналиста.
Александр Дубинский
Александр Дубинский
Википедия

Читай также: Гончарук рассказал, зачем встречался с Ермаком в киевском ресторане

Народный депутат от партии “Слуги народа” Александр Дубинский назвал “бродячим животным” иностранного журналиста, который зафиксировал встречу премьер-министра Алексея Гончарука и главы Офиса Президента Андрея Ермака в киевском ресторане.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Бродячее животное, сделавшее в ресторане Сутра фото Ермака и Гончарука, сообщило в твиттере, что слышало слово “Коломойский”. В своем профиле бродячее животное пишет, что сотрудничает с одиозным и пустопорожним Радио Свобода. Что полностью объясняет твит, - написал народный депутат.

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Также Дубинский отметил, что фото сделано на расстоянии 4 метров. Поэтому он не понимает, каким образом журналист смог расслышать, о чем говорили собеседники.

Напомним, Гончарук и Ермак встретились в ресторане в Киеве. Фотографию обедающих вместе премьера и главы ОП опубликовал журналист в Twitter. Что они обсуждали во время встречи, пока неизвестно.

 

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Теги: Дубинский, скандал, Коломойский, журналист, Ермак, Гончарук
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Комментариев (4)
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Woodbrother    02.03.2020, 14:48
Оценка:  +6
Woodbrother
Западные журналисты по 48 элитных машин не имеют. Просто они с коррупцией не борятся
ВосставшийИзБана    02.03.2020, 14:56
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Просто их мамы не любят быстро ездить.
dron29    02.03.2020, 14:43
Оценка:  +8
dron29
Возмутилось домашнее животное Коломоя))
Путин-Xyйло    02.03.2020, 14:40
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
Пацючок возбухає. В Дубинського запалення стайного інстинкту?
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