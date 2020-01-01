Аваков: Интерпол пересматривает запрос РФ о задержании Мельничука

Появилась новая информация о задержании єкс-командира “Айдара”.

Генеральный секретариат Интерпола принял решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержании экс-командира “Айдара“ и экс-нардепа Сергея Мельничука.

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Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

Министр акцентировал, что решение о пересмотре запроса РФ Интерполом было принято после обращения Национального центрального бюро Интерпола в Украине.

Генеральным секретариатом Международной организации уголовной полиции Интерпол после обращения НЦБ Интерпола в Украине было принято решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержание С.Мельничук для проверки его правовой обоснованности и соответствия ст.3 Устава организации. Дипломатическим каналам идет активная работа для того, чтобы гражданин Украины С.Мельничук смог вернуться домой, - сказал Аваков.

Глава МВД отметил, что РФ умышленно злоупотребляет инструментами Интерпола с целью незаконного преследования в других странах украинцев.

Очередную такую ​​провокацию совершено правоохранительными органами РФ в отношении гражданина Украины С.Мельничук, бывшего народного депутата Украины, который был задержан во время пересечения греческо-болгарской границы по сфабрикованным обвинениям в якобы причастности к убийству в апреле 2014 года у Ростовской области РФ, - добавил Аваков.

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Кроме того, министр внутренних дел заявил, что лично обратился к генеральному секретарю Интерпола Юргену Штоку о необходимости выработки действенного механизма блокировки злоупотребления РФ.

Напомним, экс-комбат Айдара заявил о задержании Интерполом на границе Греции. Сергей Мельничук сообщил, что его задержали на болгаро-греческой границе по запросу России.

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