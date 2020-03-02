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Жена задержанного экс-комбата Айдара подозревает Варфоломея, Авакова и РФ

Комментариев: 7
Жена экс-комбата "Айдара" Сергея Мельничука назвала свои версии о причинах его задержания.
Экс-комбат "Айдара" Сергей Мельничук
Экс-комбат "Айдара" Сергей Мельничук
Сергей Мельничук/Facebook

Супруга задержанного экс-комбата батальона "Айдар" Сергея Мельничука озвучила свои версии, кто может стоять за арестом ее мужа в Греции. Мила Мельничук считает, что главыми бенефициарами задержания ее мужа могут быть патриарх Варфоломей, министр внутренних дел Арсен Аваков, или Российская Федерация.

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Мила Мельничук рассказала в комментарии "Стране", что поехала в Грецию на религиозную конференцию, а ее муж - на соревнование по боксу. Сергея Мельничука задержали по запросу Интерпола четырехлетней давности. Его обвиняют в убийстве двух граждан РФ.

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"У меня есть несколько версий. Первая, эта провокация придумана самим Варфоломеем, потому что мне начали звонить и предлагать, чтобы Новая Церковь ввязалась в миротворческий процесс. Греции очень хочется перед Нормандским форматом выступать в роли миротворца. Вторая, это могут быть украинские силы, например, Аваков. Третья, это действительно Россия так цинично и подло поступает. Это специально созданная ситуация. Но это абсурдная ситуация, потому что мы нигде в Интерполе не числились", - отметила Мила Мельничук.

Напомним, в МИД Украины подтвердили информацию о задержании в Греции бывшего нардепа и экс-командира Айдар Сергея Мельничука. Причину задержания на данный момент не озвучивают.

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Теги: Мельничук, Айдар, задержание, Греция
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Комментариев (7)
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Мистериокс    02.03.2020, 12:47
Оценка:  -12
Мистериокс
А как же Путин?
WTF2wtf    02.03.2020, 13:04
Оценка:  +6
WTF2wtf
Мистериокс=Boxerogos, Рулевой, ФaйныйДрузяка, КудлатыйКыць, BсэБудэУшоколади, КульныйПэрэць, ВолодяГрОЙсман, Нинізосереджений, СерыйКыць,
BладимирИльич, УкраинаЦэБурунди, ШоколаднийЦар, ШоколадныйБоx, СумноЗаУкраїну, KоляТашлинков, CпасительМаккейн, Хайбраза, Антибес, Антираб, Антибот ( и т.д.)
WTF2wtf    02.03.2020, 13:05
Оценка:  +7
WTF2wtf
Штатный шитзоид-украинофоб из раши
стабильно скачет нахyй, вместе с кучей своих рабоих аккаунтов ...
tulchanin    02.03.2020, 12:35
Оценка:  -4
tulchanin
"задержали по запросу Интерпола"©
По её версии:
Патриарх Варфоломей или министр внутренних дел Арсен Аваков - подали запрос в Интерпол за убийство двух граждан РФ ?
WTF2wtf    02.03.2020, 13:16
Оценка:  +5
WTF2wtf
Граждане РФ погибли на Донбассе, в ходе этой путинской войны против Украины, на украинской земле?
Путин-Xyйло    02.03.2020, 13:22
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
В "отпуске" с оружием в руках.
nelci    02.03.2020, 12:29
Оценка:  -14
nelci
Хорошая жена до последнего будет обвинять всех вокруг свято веря в невиновность своего благоверного.
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