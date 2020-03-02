Жена задержанного экс-комбата Айдара подозревает Варфоломея, Авакова и РФ

Жена экс-комбата "Айдара" Сергея Мельничука назвала свои версии о причинах его задержания.

Супруга задержанного экс-комбата батальона "Айдар" Сергея Мельничука озвучила свои версии, кто может стоять за арестом ее мужа в Греции. Мила Мельничук считает, что главыми бенефициарами задержания ее мужа могут быть патриарх Варфоломей, министр внутренних дел Арсен Аваков, или Российская Федерация.

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Мила Мельничук рассказала в комментарии "Стране", что поехала в Грецию на религиозную конференцию, а ее муж - на соревнование по боксу. Сергея Мельничука задержали по запросу Интерпола четырехлетней давности. Его обвиняют в убийстве двух граждан РФ.

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"У меня есть несколько версий. Первая, эта провокация придумана самим Варфоломеем, потому что мне начали звонить и предлагать, чтобы Новая Церковь ввязалась в миротворческий процесс. Греции очень хочется перед Нормандским форматом выступать в роли миротворца. Вторая, это могут быть украинские силы, например, Аваков. Третья, это действительно Россия так цинично и подло поступает. Это специально созданная ситуация. Но это абсурдная ситуация, потому что мы нигде в Интерполе не числились", - отметила Мила Мельничук.



Напомним, в МИД Украины подтвердили информацию о задержании в Греции бывшего нардепа и экс-командира Айдар Сергея Мельничука. Причину задержания на данный момент не озвучивают.

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