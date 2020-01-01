Пенсионерка завещала деньги на лечение бойца: трогательная история

Пенсионерка собирала по 100 грн с каждой пенсии.

В Днепре пенсионерка завещала деньги на лечение раненного в зоне ООС бойца ВСУ, который проходит лечение в областной больнице имени Мечникова.

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Об этом сообщил главный врач Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

Сообщается, что пенсионерка откладывала по 100 гривен с каждой пенсии, чтоб помочь больному бойцу. Волю матери после ее смерти исполнила дочь пенсионерки Ирина Сигал, которая работает медиком в больнице.

На собранные деньги ее дочь купила бинты и отдала в отделение, где спасли тысячи военных.

Через их дом на "Тополе-1" на протяжении пяти лет проехало тысячи скорых с аэропорта, доставляя раненых в Днепр в реанимацию Мечникова. Ирина Викторовна купила бинтов и отдала в политравму, где было спасено тысячи раненых. Она выполнила последнюю просьбу и завещание. Эти поступки дают надежду и вселяют веру в истинные человеческие отношения, - написал Сергей Рыженко.

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Напомним, стало известно имя военного, который погиб на Донбассе. Сергей Руських погиб в результате попадания противотанковой ракеты в грузовик. В конце января ему исполнился 41 год.

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