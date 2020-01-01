Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пенсионерка завещала деньги на лечение бойца: трогательная история

Комментариев: 0
Пенсионерка собирала по 100 грн с каждой пенсии.
Дочь пенсионерки исполнила волю матери
Дочь пенсионерки исполнила волю матери
Facebook/Сергій Риженко

В Днепре пенсионерка завещала деньги на лечение раненного в зоне ООС бойца ВСУ, который проходит лечение в областной больнице имени Мечникова.

Читай также: ВСУ перешли на новую систему питания

Об этом сообщил главный врач Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

Сообщается, что пенсионерка откладывала по 100 гривен с каждой пенсии, чтоб помочь больному бойцу. Волю матери после ее смерти исполнила дочь пенсионерки Ирина Сигал, которая работает медиком в больнице.

На собранные деньги ее дочь купила бинты и отдала в отделение, где спасли тысячи военных.

Через их дом на "Тополе-1" на протяжении пяти лет проехало тысячи скорых с аэропорта, доставляя раненых в Днепр в реанимацию Мечникова. Ирина Викторовна купила бинтов и отдала в политравму, где было спасено тысячи раненых. Она выполнила последнюю просьбу и завещание. Эти поступки дают надежду и вселяют веру в истинные человеческие отношения, - написал Сергей Рыженко.

Читай также: Боевики на Донбассе накрыли минами мирное село

Напомним, стало известно имя военного, который погиб на Донбассе. Сергей Руських погиб в результате попадания противотанковой ракеты в грузовик. В конце января ему исполнился 41 год.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: боец, ранение, деньги, пенсионерка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь