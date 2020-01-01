СБУ вызывает на допрос поселкового главу Новых Санжар

В СБУ расследуют массовые беспорядки в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных из Китая.

Служба безопасности Украины вызывает на допрос руководителя населенного пункта Новые Санжары Инну Кобу в связи с беспорядками, возникшими из-за размещения в поселке эвакуированных из Китая. Повестку опубликовали на Telegram-канале PavlovskyNews.

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Сообщается, что 28 февраля Новосанжарского полиция вручила подозрения как минимум двоим участникам массовых беспорядков, которые бросали камни в автобусы Национальной гвардии на переезде в селе Руденковка.



25 февраля Октябрьский районный суд Полтавы арестовал четырех человек, которых подозревают в организации массовых беспорядков во время протестов в Новых Санжарах.

Напомним, Аваков рассказал, почему эвакуированных из Китая разместили в Новых Санжарах.

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