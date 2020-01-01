Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ вызывает на допрос поселкового главу Новых Санжар

Комментариев: 0
В СБУ расследуют массовые беспорядки в Новых Санжарах из-за размещения там эвакуированных из Китая.
СБУ расследует беспорядки в Новых Санжарах
СБУ расследует беспорядки в Новых Санжарах
Пресс-служба МВД

Служба безопасности Украины вызывает на допрос руководителя населенного пункта Новые Санжары Инну Кобу в связи с беспорядками, возникшими из-за размещения в поселке эвакуированных из Китая. Повестку опубликовали на Telegram-канале PavlovskyNews.

Читай также: Как забрасывали камнями автобусы с эвакуированными из Уханя: Детали

Сообщается, что 28 февраля Новосанжарского полиция вручила подозрения как минимум двоим участникам массовых беспорядков, которые бросали камни в автобусы Национальной гвардии на переезде в селе Руденковка.

25 февраля Октябрьский районный суд Полтавы арестовал четырех человек, которых подозревают в организации массовых беспорядков во время протестов в Новых Санжарах.

 

Напомним, Аваков рассказал, почему эвакуированных из Китая разместили в Новых Санжарах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Новые Санжары, допрос, СБУ, беспорядки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь