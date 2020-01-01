В Украине меняют правила приезда скорой из-за коронавируса

Сотрудники скорой помощи будут выезжать к пациентам с высокой температурой и симптомами коронавируса.

Скорая помощь будет реагировать на вызовы людей, у которых будет зафиксирована высокая температура, а также подозрение на коронавирус. Как сообщается, врачи готовы к вспышке опасного заболевания. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер на брифинге НСЗУ, передает Страна.ua.

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Сейчас нарабатывается возможность изменений в порядок вызова “скорой“ и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать домой и человек не путешествовал по городу, - сказал Луфер.

В министерстве заверили, что врачи “скорой“ уже выработали четкий план действий в случае эпидемии коронавируса в Украине.

Есть утвержденный план действий в области и отдельные кровати в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать, - говорит замминистра.

Напомним, ранее в Украине зафиксирован первый случай коронавируса.

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