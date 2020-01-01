Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине меняют правила приезда скорой из-за коронавируса

Комментариев: 0
Сотрудники скорой помощи будут выезжать к пациентам с высокой температурой и симптомами коронавируса.
В Украине меняют правила приезда скорой из-за коронавируса
В Украине меняют правила приезда скорой из-за коронавируса
facebook.com/moz.ukr

Скорая помощь будет реагировать на вызовы людей, у которых будет зафиксирована высокая температура, а также подозрение на коронавирус. Как сообщается, врачи готовы к вспышке опасного заболевания. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Луфер на брифинге НСЗУ, передает Страна.ua

Читай также: Медики рассказали, почему грипп хуже коронавируса

Сейчас нарабатывается возможность изменений в порядок вызова “скорой“ и врача именно на этот период, когда мы ожидаем возможные случаи. Для того, чтобы врач мог приехать домой и человек не путешествовал по городу, - сказал Луфер.

В министерстве заверили, что врачи “скорой“ уже выработали четкий план действий в случае эпидемии коронавируса в Украине.

Есть утвержденный план действий в области и отдельные кровати в инфекционных больницах и врачи, которые ожидают пациентов, тоже знают, что делать, - говорит замминистра.

Напомним, ранее в Украине зафиксирован первый случай коронавируса

Читай также: В Украине пока не будут отменять спортивные турниры из-за коронавируса

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Скорая помощь, Украина, коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь