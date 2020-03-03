В Украине может исчезнуть 12-балльная система оценивания

Глава Минобразования назвала условие.

Украинские школы могут навсегда попрощаться с 12-бальной системой оценивания знаний. Школы смогут разработать собственную систему оценивания и поощрения ученика в рамках закона "О среднем образовании".

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Об этом рассказала глава Министерства образования Анна Новосад в интервью УП.

Министр отметила, что школа может ввести как 5-бальное или 100-балльное оценивание, так и систему рисунков для обозначения баллов.

Но к этому также должна быть система перевода в баллы, которые утверждены на государственном уровне. Школа должна иметь четкое, понятное, подробное объяснение того, как эта их система переводится на 12-балльную шкалу, - рассказала Новосад.

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На данный момент ведомство занимается разрабатыванием документа о методах и возможностях оценивания. Результаты планируют презентовать в сентябре 2020 года.

Напомним, школьник выпрыгнул из окна, чтобы впечатлить друзей. Семиклассник пообещал друзьям их удивить. Во время урока он открыл окно и прыгнул с третьего этажа. Его госпитализировали в одну из детских больниц с помощью вертолета.

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