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В Украине может исчезнуть 12-балльная система оценивания

Комментариев: 2
Глава Минобразования назвала условие.
Анна Новосад
Анна Новосад
facebook.com/UAMON

Украинские школы могут навсегда попрощаться с 12-бальной системой оценивания знаний. Школы смогут разработать собственную систему оценивания и поощрения ученика в рамках закона "О среднем образовании".

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Об этом рассказала глава Министерства образования Анна Новосад в интервью УП.

Министр отметила, что школа может ввести как 5-бальное или 100-балльное оценивание, так и систему рисунков для обозначения баллов.

Но к этому также должна быть система перевода в баллы, которые утверждены на государственном уровне. Школа должна иметь четкое, понятное, подробное объяснение того, как эта их система переводится на 12-балльную шкалу, - рассказала Новосад.

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На данный момент ведомство занимается разрабатыванием документа о методах и возможностях оценивания. Результаты планируют презентовать в сентябре 2020 года.

Напомним, школьник выпрыгнул из окна, чтобы впечатлить друзей. Семиклассник пообещал друзьям их удивить. Во время урока он открыл окно и прыгнул с третьего этажа. Его госпитализировали в одну из детских больниц с помощью вертолета.

 

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Теги: школа, Новосад, 12-балльная система, оценки
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Комментариев (3)
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lusyika    03.03.2020, 15:27
Оценка:  +4
lusyika
ПИШЕЛЕПКУВАТА...і це ДУЖЕ м'яко сказано!!! Це що, найважливіша проблема зараз і на часі???? Йо*нута на всю ср*кцу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кайдаш    03.03.2020, 15:18
Оценка:  +7
Кайдаш
ибануться... А в аттестате у одного будут пятёрки, у второго - сотки, а у третьего - картинки???
птицелов    03.03.2020, 15:40
Оценка:  0
птицелов
ага)))
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