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В Черновцах соседи требуют выселения жены зараженного коронавирусом

Комментариев: 1
Местные жители считают, что самоизоляции недостаточно и требуют, чтобы жену заболевшего коронавирусом поместили в больницу.
Заболевшего госпитализировали, а его жена находится в самоизоляции дома
Заболевшего госпитализировали, а его жена находится в самоизоляции дома
ГСЧС

В Черновцах местные жители устроили акцию протеста под зданием, где в самоизоляции находится жена мужчины, который стал первым официально подтвержденным в Украине пациентом с новым коронавирусом. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщает УНН.

Несколько десятков человек собрались под подъездом многоэтажного дома, где расположена квартира, в которой находится женщина. Люди требуют поместить ее в больницу. Большинство участников акции жители этого же дома.

"Говорят, что нет у нее симптомов. Вы понимаете, что даже если она не болеет, то все равно может быть переносчиком", - заявляют люди.

К ним прибыл городской голова Алексей Каспрук и пытался объяснить, что ситуация контролируется. Люди же в свою очередь утверждают, что женщина выходила на улицу и к ней приходили родители.

Напомним, первый случай коронавируса в Украине зафиксировали у мужчины в Черновцах. Позже врач заболевшего коронавирусом украинца рассказал, как вел себя пациент.

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Теги: Черновцы, протесты, протест, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ДобрячийСер    03.03.2020, 21:34
Оценка:  -1
ДобрячийСер
Цілком підтримую ціх людей.Бо коронавірус є безсимптомною хворобою.Коли я лікував свій тріпачок у Чернівцях після того як необачно відтрахав Арсенія без презика,теж спочатку важав що здоровий,поки мій пісюн не почав смердіти гнилим шоколадом Рошен.
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