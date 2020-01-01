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Заболевший коронавирусом в среднетяжелом состоянии, его жена – здорова

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Врачи применяют симптоматическую методику лечения – как при обычном ОРВИ.
Пациент находится в изолированной палате
Пациент находится в изолированной палате
vlasno.info

Первый зараженный коронавирусом Covid-19 в Украине помещен в отдельную изолированную палату в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Там ему предоставляется необходимое симптоматическое лечение.

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Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила заместитель директора департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Мария Полищук.

По словам чиновницы, палата оборудована отдельным санузлом, а врачи контактируют с пациентом только в защитной экипировке. Пока же состояние больного оценивается ближе к среднетяжелому.

Специфического лечения коронавируса не существует, поэтому лечение симптоматическое, если есть кашель – снимают кашель, у него есть температура, ее сбивают и наблюдают. Вчера делали рентгеновский снимок – пневмонии нет. Его лечат, как пациента с респираторной инфекцией. Его состояние стабильное, ближе к среднетяжелому, но он себя нормально чувствует, – сообщила Полищук.

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Представитель ОГА также отметила, что жена больного пока не проявляет никаких симптомов респираторного заболевания. Сейчас она находится в самоизоляции дома на контроле у врачей. Других подозреваемых на заражение коронавирусом в области пока нет.

Напомним, сегодня стало известно, что в Украине официально подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Его во время поездки в Италию подхватил житель Черновцов.

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Теги: коронавирус в Украине, коронавирус, COVID-19
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