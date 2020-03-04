Зачистки в Кабмине: Дубилета и Милованова планируют оставить

Известно, что двух министров ждут собеседования.

С министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом, а также с министром развития экономики и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым, который в новом составе Кабмина может стать министром аграрной политики, проведут дополнительные собеседования.

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Об этом сообщила заместитель главы фракции “Слуга народа” Евгений Кравчук вчера вечером после рабочего совещания руководства фракции в парламенте, передает Интерфакс-Украина.

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По словам Кравчук, Милованов и Дубилет, скорее всего останутся работать в новом составе Кабмина. Все решать собеседования. Между тем, многие лишаться министерских должностей. Уже даже есть кандидатуры. Продолжаются собеседования.

Я так понимаю, что с министром Кабинета министров Дубилетом еще будет дополнительное собеседование. Также должно быть дополнительное собеседование с действующим министром Милованов на должность министра агрополитики, - сказала Кравчук.

Напомним, “слуги народа” утвердили Шмыгаля на пост премьера. Действующий глава правительства Алексей Гончарук написал и передал в Верховную Раду заявление об отставке.

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