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Зачистки в Кабмине: Дубилета и Милованова планируют оставить

Комментариев: 4
Известно, что двух министров ждут собеседования.
Дубилет и Милованов
Дубилет и Милованов
УНИАН

С министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом, а также с министром развития экономики и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым, который в новом составе Кабмина может стать министром аграрной политики, проведут дополнительные собеседования. 

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Об этом сообщила заместитель главы фракции “Слуга народа” Евгений Кравчук вчера вечером после рабочего совещания руководства фракции в парламенте, передает Интерфакс-Украина.

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По словам Кравчук, Милованов и Дубилет, скорее всего останутся работать в новом составе Кабмина. Все решать собеседования. Между тем, многие лишаться министерских должностей. Уже даже есть кандидатуры. Продолжаются собеседования.

Я так понимаю, что с министром Кабинета министров Дубилетом еще будет дополнительное собеседование. Также должно быть дополнительное собеседование с действующим министром Милованов на должность министра агрополитики, - сказала Кравчук.

Напомним, “слуги народа” утвердили Шмыгаля на пост премьера. Действующий глава правительства Алексей Гончарук написал и передал в Верховную Раду заявление об отставке.

 

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Теги: Кравчук, Дубилет, Милованов, Кабмин
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Комментариев (4)
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lusyika    04.03.2020, 11:24
Оценка:  +1
lusyika
Яуже ж без мілованова....він же навчив чихати в коліно!!!!
Woodbrother    04.03.2020, 10:44
Оценка:  +4
Woodbrother
Всех их в отставку вместе с клоуном. Стране нужны новые выборы.
Мыкола    04.03.2020, 10:43
Оценка:  -6
Мыкола
Даже козе понятно, что ничего из этой рокировки не выйдет , поскольку остается антироссийская направленность всей верхушки власти ! Значит война будет продолжаться, промышленность падать, а народ нищать !
Woodbrother    04.03.2020, 10:45
Оценка:  +4
Woodbrother
На вашу россию всем давно и глубоко нас_рать.
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