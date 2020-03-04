На Донбассе сепаратисты дважды открывали огонь по позициям ВСУ

Тяжелое ранение получил украинский военный.

С начала суток, 4 марта, боевики дважды открывали огонь на Луганском направлении. В результате обстрела тяжело ранен украинский боец. Об этом сообщает пресс-служба штаба Минобороны.

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Так, с 6:20 в течение получаса боевики из станковых и ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра обстреливал позиции ВСУ, оборудованные неподалеку от Крымского.

После 8 часов утра сепаратисты выпустили 6 мин калибра 82 мм по позициям украинских военных в райне Орехово.

Отмечается, что в обоих случаях украинские воины ответили противнику из вооружения, не запрещенного минскими договоренностями.

По имеющейся на данный момент информации, один военнослужащий из состава Объединенных сил вследствие сегодняшних вражеских обстрелов получил тяжелое ранение, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровненской области священник торговал гранатометами из зоны АТО.

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