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В Украине будет много зараженных коронавирусом – ВОЗ

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Всемирная организация здравоохранения призывает сохранять спокойствие.
Украине прогнозируют эпидемию коронавируса
Украине прогнозируют эпидемию коронавируса
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Коронавирусная инфекция COVID-19 может вызвать множество случаев заражения в Украине. Однако это не повод для паники, поскольку в большинстве случаев заболевания протекает в легкой форме.

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Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, пишет LIGA.net.

Вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболеваемости в Украине. Но суть заключается в готовности сферы здравоохранения противодействовать вспышкам этого заболевания, - сообщил Хабихт.

Он призвал сохранять спокойствие, ведь по опыту других стран в большинстве случаев болезнь носит легкий характер.

Напомним, во вторник, 3 марта в Украине впервые зафиксирован лабораторно подтвержденный случай коронавируса. Житель Черновцов вернулся из поездки в Италию, где подхватил вирус. При этом его жена инфекцию пока не подхватила.

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Теги: коронавирус, Всемирная организация здравоохранения
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