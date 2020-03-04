Милованов отказался работать в новом Кабмине, - СМИ

Министр отказался от дальнейшей работе в правительстве.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов уйдет в отставку.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на информированный источник.

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Сообщается, что Милованову предложили остаться работать в новом Кабмине и возглавить Министерство аграрной политики, но он оказался.

Ранее “слуга народа” Кравчук заявила, что Кабмин ждет реформация. Министерство развития экономики, торговли и сельского будет разделено на два министерства: Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия.

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По данным издания, должность Милованова может занять 41-летний Роман Жуковский. Он начинал карьеру как аудитор и экономист в Укрсоцбанке. Затем он начал работу в Министерстве экономики Украины как главный специалист и затем - директор департамента. В 2006-2007 годах Жуковский руководил службой макроэкономики и финансового сектора в Секретариате президента Виктора Ющенко, в декабре 2007-го стал первым заместителем руководителя главной службы соцэкономразвития Секретариата и затем возглавил ее.

Кроме того, Жуковский руководил главным управлением социально-экономической политики Администрации Януковича (2010-2011 годы), а также главным управлением по вопросам экономполитики и реформ Администрации (2011-2012 гг.). Жуковский был членом наблюдательного совета "Нафтогаз Украины" с 2010 до 2013 года.

Напомним, “слугам” снова подготовили шпаргалку для Кабмина. СМИ снова показали любопытный “темник” для нардепов СН.

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