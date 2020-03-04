Новый состав Кабмина утвердят "пакетным" голосованием

Отдельного голосования за каждого министра не будет, говорят во фракции "Слуга народа".

Голосование в Верховной Раде за новый состав правительства будет проходить “пакетом“, т.е. сразу за всех министров.

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Об этом народный депутат из фракции “Слуга народа“ Александр Качура рассказал журналистам в кулуарах парламента, пишет Цензор.НЕТ.

У нас регламентом не предусмотрено голосования отдельно по каждому министру. Согласно регламенту, новый премьер-министр вносит представление с персональным составом Кабинета министров. Это значит, что в одном постановлении будут все министры, - сказал Качура.

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Первый заместитель председателя фракции “Слуга народа“ Александр Корниенко, отвечая на вопросы журналистов, также отметил, что состав правительства будет голосоваться “пакетом“, то есть одним голосованием, пишет УНИАН.

В то же время фракция “Голос“ настаивает на том, чтобы каждый из кандидатов на должность министра рассказал о том, что он собирается делать после назначения.

Напомним, на сегодня назначено внеочередное заседание парламента, которое состоится в 16:00. Ожидается, что на нем произойдет “перезагрузка“ правительства.

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