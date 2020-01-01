В Харькове школьница подарила волосы больной девочке

10-летняя девочка решилась на смелый шаг.

10-летняя школьница из Харькова Эмилия Бабанина пожертвовала свои длинные рыжие волосы для больной девочки.

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Об этом сообщает программа Викна.

Отмечается, что девочка страдает алопецией, то есть облысением. Эта болезнь стала причиной буллинга среди одноклассников.

В школе уже седьмой год подряд она проводит выпускные вечера в джинсах. Сэкономленные деньги на платьях направляют в фонд развития кардиологии и кардиохирургии, чтобы спасти детей с врожденными пороками сердца, - рассказала бабушка школьницы Кира Джафарова.

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Известно, что 10-летняя Эмилия узнала о детях, больных алопецией, несколько лет назад. Она сознательно на протяжении 5 лет отращивала волосы, чтобы подарить тому, у кого их нет. Трихологи сделают слепок с головы больного ребенка и вживлять туда волосы Эмилии. С помощью специального вещества прикрепят к коже.

Также сообщается, что Эмилия не знакома с больной девочкой Ее родители рассказали, что из-за редкого заболевания над ребенком издеваются в школе Из-за этого ее имя не афишируют. Сейчас девочка носит парик.

Напомним, пенсионерка завещала деньги на лечение бойца. Пенсионерка собирала по 100 грн с каждой пенсии.

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