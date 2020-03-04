"Смелость не может быть одноразовой акцией" – Зеленский о Скалецкой

Президент указал на неготовность страны ко второму этапу медицинской реформы.

Украине еще не вполне готова ко второму этапу реализации медицинской реформы, который запланирован на 1 апреля. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде.

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Глава государства отметил, что ему понятны трудности, с которыми пришлось столкнуться министру здравоохранения Зоряне Скалецкой при вступлении в должность. Он также поблагодарил ее за то, что она решила остаться в Новых Санжарах вместе с украинцами, эвакуированными из Китая. Но при этом он отметил недостаточность такого самопожертвования.

В нашей медицине смелость не может быть одноразовой акцией. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы 1 апреля. Люди боятся закрытия больниц, врачи боятся увольнений, местная власть не готова иногда брать на себя полномочия, нет финансирования, - отметил Зеленский.

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Вместе с тем гпрезидент заверил, что ситуация с коронавирусом в Украине находится под контролем.

Отдельная тема – это коронавирус. Я хочу всех успокоить. Да, у нас есть первый подтвержденный случай. Но ситуация под контролем. Все необходимые меры приняты. И я думаю, что первый брифинг нового главы Минздрава будет посвящен именно этой теме, - он Зеленский.

Выступление Зеленского в Раде (о правоохранительных органах с 11:30):

Напомним, сегодня Верховная Рада уволила премьер-министра Алексея Гончарука. Он занимал пост главы правительства всего полгода.

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