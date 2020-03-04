Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нардеп - Зеленскому: Вы так и не сказали: "Я лично ошибся", а это произошло

Комментариев: 12
Железняк сделал резкое замечание президенту.
Ярослав Железняк
Ярослав Железняк
скриншот

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк во время выступления в Раде заявил, что фракция не поддержит назначение министров. Предварительно его коллеги требуют, чтобы каждый кандидат на должность в Кабмине представил свою программу.

Читай также: "Смелость не может быть одноразовой акцией" – Зеленский о Скалецкой

Об этом он заявил на внеочередном заседании Рады при участии Президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Уважаемый господин президент, у Вас была длинная и эмоциональная речь. Но мы не услышали одного, очень важного. Вы так и не сказали: "Я лично ошибся", а это произошло. Полгода назад было назначено правительство, новые лица, да, некоторые с опытом, некоторые - нет. Но оно было назначено на обещаниях, - резко заявил Железняк.

Читай также: Зеленский предложил Раде кандидата на пост премьера

Он также отметил, что партия “Голос” предупреждала Зеленского о профессиональных и перспективных кадрах в Кабмине, но тогда их мнение никто не принял во внимание.

Вы нас тогда не послушали. И сейчас у нас последствия той ошибки. Но хуже всего другое, то что вместо того, чтобы признать ошибки, мы предлагаем новое правительство. Новые лица со старыми грехами, которые работали и при Януковиче, и при Порошенко, и при Ющенко и наверное при Кучме. Это ли то, чего мы хотели? Нет! ... Является ли это парламентско-президентской республикой, когда большинство из вас даже не знает экономический блок правительства. Является ли это парламентско-президентской республикой, когда с вами - с коалицией, не согласовывают ни одного министра, нет! Поэтому наша фракция будет требовать одного - чтобы следующее правительство назначалось лично, каждого министра мы услышали его программу, что он сделал и только после этого будет определено, будут у нас новые министры или нет, - сказал он.

Напомним, Зеленский в Раде жестко раскритиковал правоохранительные органы. Президент считает, что правоохранители плохо выполняют поставленные перед ними задачи.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Зеленский, Железняк, резкое заявление
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (12)
Отсортировать по дате Вниз
Boxelohos    05.03.2020, 12:29
Оценка:  +21
Boxelohos
Знаете ли вы, что журнашлюха Шария Белоглазова дружит с идейным врагом Белецким (был, к примеру, руководителем Правый Сектор-Восток). Поиграем в угадайку: кто помогает Шарию СОЗДАВАТЬ новости про то, как власть в Украине захватили фашисты? Регор оказался марионеткой, так нифига и не поняв
Petya    05.03.2020, 11:04
Оценка:  +25
Petya
Как может человек который не принимает никаких решений признаться в том что он принял неправильное решение? Все жалобы пожалуйста отправляйте на абонентский ящик Коломойского.
Курсовой-угол    05.03.2020, 07:06
Оценка:  -29
Курсовой-угол
Ситуация на границе с Крымом довольно ржачная. Украинские погранцы не пускают людей в Крым по внутренним украинским паспортам, потому что Крым - это Россия. В то же время Куив продолжает утверждать, что Крым - это Украина.
AndyEn    05.03.2020, 11:55
Оценка:  +22
AndyEn
....господи, ватное, не надоело? В своем стойле разгребся уже?! процветаете там небось? Турки вашим "ихтамнетам" по самые помидоры наваливают. Готовят цынковые подарки на родину....а ты все тут про Украину ноешь!
WTF2wtf    05.03.2020, 12:17
Оценка:  +22
WTF2wtf
ira095,
ты чего юбку снял, питарок путинский?
Нахyй скачи, быдлобот оккупантов контуженый ...

1
Boxelohos    04.03.2020, 21:08
Оценка:  +20
Boxelohos
Методы Киселева рассчитаны на полных идиотов, которые даже не пробуют критически мыслить. Методы Шария рассчитаны на тех, кто уверен, что умеет критически мыслить. Не нужно верить мне, попробуйте опровергнуть опровержения.
Letohradek    04.03.2020, 18:18
Оценка:  +27
Letohradek
Шота не видать гневных комментариев фанатов крысомосрдого
alexin777    04.03.2020, 18:58
Оценка:  -33
alexin777
а х у ли твое е б ло комментировать
Андрей    04.03.2020, 19:03
Оценка:  +27
Андрей
Ты еще фанатеешь от шмаркли?
alexin777    04.03.2020, 19:09
Оценка:  -31
alexin777
не
просто смеюсь
с комментаторов
т.е.
с одного и тоже под разными никами
над ботом смеюсь
Путин-Xyйло    04.03.2020, 20:09
Оценка:  +25
Путин-Xyйло
alexin777 Бот туточки один - ты
Андрей    04.03.2020, 20:13
Оценка:  +24
Андрей
Ты меня разоблачил :-(
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь