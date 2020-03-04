Нардеп - Зеленскому: Вы так и не сказали: "Я лично ошибся", а это произошло

Железняк сделал резкое замечание президенту.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк во время выступления в Раде заявил, что фракция не поддержит назначение министров. Предварительно его коллеги требуют, чтобы каждый кандидат на должность в Кабмине представил свою программу.

Читай также: "Смелость не может быть одноразовой акцией" – Зеленский о Скалецкой

Об этом он заявил на внеочередном заседании Рады при участии Президента Украины Владимира Зеленского, передает Цензор.НЕТ.

Уважаемый господин президент, у Вас была длинная и эмоциональная речь. Но мы не услышали одного, очень важного. Вы так и не сказали: "Я лично ошибся", а это произошло. Полгода назад было назначено правительство, новые лица, да, некоторые с опытом, некоторые - нет. Но оно было назначено на обещаниях, - резко заявил Железняк.

Читай также: Зеленский предложил Раде кандидата на пост премьера

Он также отметил, что партия “Голос” предупреждала Зеленского о профессиональных и перспективных кадрах в Кабмине, но тогда их мнение никто не принял во внимание.

Вы нас тогда не послушали. И сейчас у нас последствия той ошибки. Но хуже всего другое, то что вместо того, чтобы признать ошибки, мы предлагаем новое правительство. Новые лица со старыми грехами, которые работали и при Януковиче, и при Порошенко, и при Ющенко и наверное при Кучме. Это ли то, чего мы хотели? Нет! ... Является ли это парламентско-президентской республикой, когда большинство из вас даже не знает экономический блок правительства. Является ли это парламентско-президентской республикой, когда с вами - с коалицией, не согласовывают ни одного министра, нет! Поэтому наша фракция будет требовать одного - чтобы следующее правительство назначалось лично, каждого министра мы услышали его программу, что он сделал и только после этого будет определено, будут у нас новые министры или нет, - сказал он.

Напомним, Зеленский в Раде жестко раскритиковал правоохранительные органы. Президент считает, что правоохранители плохо выполняют поставленные перед ними задачи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.